霍諾德周六挑戰「徒手爬101」親回克服恐懼秘訣

傳奇攀岩家AlexHonnold到101彩排場刊，也試爬了一下，為周六的登頂挑戰做足準備。（圖／東森新聞）





攀岩大神震撼全世界，40歲的頂尖攀岩家，艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold），就在明（23日）早上，將在沒有繩索保護的情況下，要挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101。這是第三次有人攀爬台北101，第一次是法國蜘蛛人挑戰101，第二次是一名違法的冒險家，空降101後就跑走了，霍諾德則是第三次！

傳奇攀岩家AlexHonnold今到101彩排，也試爬了一下，為周六的登頂挑戰做足準備。這場萬眾矚目的挑戰，大家都很關心他都如何克服恐懼。

傳奇攀岩家AlexHonnold：「克服那種恐懼的最好辦法，是慢慢累積讓自己逐漸習慣，若害怕戶外攀岩，是擔心繩索會斷，那就攀離地面幾呎，在繩索坐一下彈一下，學習信任裝備，接著再有系統地挑戰更大挑戰。」

大神級的訓練心法大公開，還有其他網友發問一一回答，像是攀岩時會不會聽音樂？

傳奇攀岩家AlexHonnold：「現在我都用手機喇叭播，聽得到周遭一切，又能聽音樂大多聽搖滾樂，很適合因為我在攀岩。」

接下來不是rock，而是要攀台北101，還會全程直播，面對外界最擔心的致命墜落風險，製作方設置10秒電視轉播延遲，不慎有意外也將中斷直播。

若是想親眼目睹到現場，留意交通管制，周六早上7點開始到11點松智路雙向封閉，信義路五段西向部份車道封閉，替代人行動線包含信義廣場，還有101辦公棟往市府路方向。

想從101內部來看，部份餐廳有角度限制，很多人想到環景的89樓觀景台，不過上午10點才開始營業，Honnold預計9點開爬，需要規劃一下時間，避免擦身而過。極限挑戰準備登場，線上線下都有管道來欣賞。

