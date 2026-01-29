霍諾德壯舉！卓榮泰喊「台灣101」惹議 行政院：名稱上不必過度解讀

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）24日成功徒手攀爬台北101大樓，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰在恭喜時使用「台灣101」，引發政治性討論。對此，行政院今（29）日表示，台北101是台灣的地標，這點大家都有共識，名稱上的用法不需過度解讀。

霍諾德在完成徒手攀爬台北101大樓的壯舉後，副總統蕭美琴和行政院長卓榮泰則說是台灣101，引發政治性討論，台北市長蔣萬安反問，「我是台灣市的市長嗎？」而前總統陳水扁則在臉書發文指出，「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是陳水扁在擔任台北市長任內不分朝野共同催生的一棟大樓，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？

廣告 廣告

行政院今舉行院會後記者會時，媒體詢問，卓揆在臉書將「台北101」稱為「台灣101」，引起討論，請問當初的考量是什麼？李慧芝表示，台北101是台灣的地標，這點大家都有共識，名稱上的用法不需過度解讀。

更多三立新聞網報導

開放民眾徒手攀台北101？賈永婕：不可能 但這裡可體驗霍諾德視角

又被問「選台北市長」！賈永婕急喊「9字」回應：很重要！講三次

預言霍諾德爬101摔死唱衰！他馬後炮發聲「成功不太意外」 全網更怒了

霍諾德返美！愛妻桑妮「曬101頂端自拍」 合影賈永婕喊：真是一場冒險

