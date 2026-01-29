霍諾德夫婦「史詩級甜蜜合影」曝光 愛妻鬆口焦慮心聲

艾力克斯霍諾德與愛妻甜蜜合影曝光，她鬆口焦慮心聲。（圖／Netflix提供、IG@sannimccandless）

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日寫下超狂紀錄，不僅成為第一位徒手攀登台北101的人，直播片段也掀起全球關注，其中他的妻子桑妮麥坎德利斯（Sanni McCandless）全程緊盯、給予鼓勵，還在29日首度公開兩人在高空拍下的甜蜜合照。

桑妮麥坎德利斯29日在社群分享多張此次前來台灣的自拍照，畫面中除了有老公霍諾德，也有同行的夥伴和直播節目的工作團隊，就連台北101董事長賈永婕都在合照中，同時可見一行人趁休息空檔拜訪了台灣的其他景點，包含拇指山、象山、大稻埕等。

接著桑妮回顧此趟旅程，表示這是一次瘋狂又超現實的體驗，對老公感到無比自豪，對攝影團隊表達敬佩，也感謝所有把關安全、節目製播的工作人員，以及陪伴她傾訴焦慮、逛街散心的朋友。雖然她坦言有很多話還沒說完，「但我現在正受時差所苦，孩子們又一大早就醒了，所以先寫到這裡」，更不忘驚嘆：「呼，真是一場精彩的冒險！」

另外，桑妮加碼在限時動態附上與霍諾德的甜蜜合影，是霍諾德當時完成挑戰後，兩人在台北101高空平台所拍下的照片，即使高樓強風將夫妻倆的頭髮吹亂，但兩人緊緊抱在一起，並露出幸福的燦爛笑容，桑妮則幽默寫下：「忘了在貼文中加入這張最史詩級的自拍照」，足見她仍沉浸在當時的興奮氛圍。

霍諾德與桑妮史詩級高空合影首公開。（圖／IG@sannimccandless）

