霍諾德完成徒手攀登101 蔡英文：正如台灣走向世界的勇氣

世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／黃耀徵攝）

美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日上午9點正式舉行徒手攀岩特別節目《赤手獨攀台北101：直播》。他稍早於上午約10時42分正式成功完成挑戰，耗時1小時31分到達101大樓最頂端的避雷針上方。對此，前總統蔡英文表示，Alex 的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣。謝謝 Alex，讓我們再次見證：當勇氣與夢想相遇，就能完成看似不可能的大事。

蔡英文表示，經過無數的日常準備，與專業的嚴謹評估，恭喜 Alex Honnold 完成徒手攀爬台北101 的歷史性創舉。

蔡英文提到，自己相信，在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一起爬過每一個關鍵時刻。

蔡英文指出，這不只是一場極限運動的挑戰。這場挑戰完成了 Alex 的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮；看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信。

蔡英文說，要感謝台灣人民的熱情支持，也要謝謝辛苦的直播團隊，謝謝賈永婕董事長與台北101團隊，以及台北市政府共同促成這一刻的實現。

