霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101避雷針 僅花1小時31分

霍諾德挑戰徒手攀登台北101成功登頂，向下方揮手致意並自拍留念。（圖／黃耀徵攝）

美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日上午9點正式舉行徒手攀岩特別節目《赤手獨攀台北101：直播》。他稍早於上午約10時42分正式成功完成挑戰，耗時1小時31分到達101大樓最頂端的避雷針上方，並站在頂端向觀眾揮手致意。而這也代表霍諾德刷新人類極限，同時為台北101寫下全新的歷史新頁。

霍諾德在台灣挑戰攀登101層摩天大樓，全程無繩索或安全防護，並進行現場直播。霍諾德本人在8時15分左右現身台北101，並於約9時15分正式爬101；截至9時40分，他爬至近40樓層高；9時55分時約達到60層樓高。而他稍早於約10時42分成功完成驚人挑戰，非常令人敬佩。

儘管挑戰的是高達508公尺、完全無繩索保護的摩天大樓台北101，但霍諾德開爬後速度相當快，手腳俐落地在大樓外向上移動，且神情看似輕鬆、時不時向大樓內的民眾揮手打招呼，更數次直接眺望下方向觀眾揮手致意。

更值得驚呼的是，霍諾德在休息期間多次透過麥克風與主持對話，他發聲表示，「說實話，現在感覺很不真實。我從來沒見過有那麼多人看我爬，我其實挺有信心的。」

他也坦言，雖然攀爬過程很累，但說實話非常有趣。「一開始會有點緊張，但開始攀爬之後，感覺棒極了！看看今天景色真美，我在台北，太酷了！」他透露自己正盡情欣賞美景。

