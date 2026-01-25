霍諾德完成攀登101 蔣萬安：讓世界看見臺灣的熱情

霍諾德挑戰徒手攀登台北101，成功登頂。（圖／黃耀徵攝）

蔣萬安說，「今天早上，你們也跟我一樣捏著一把冷汗嗎？」，世界級美國攀岩運動員 Alex Honnold 今天成功完成攀登臺北101的挑戰，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛！對此，蔣萬安表示，，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見臺灣的熱情！「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見臺北101！」。

蔣萬安提到，當大家問：「為什麼選擇臺北101？為什麼是現在？」，Alex只說了一句：「為什麼不？」，那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！

蔣萬安說，Alex成功的背後，自己想特別感謝臺北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規劃、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位；也要謝謝臺北市民和國內外許多朋友在現場或在線上為Alex加油。

蔣萬安指出，為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、臺北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

蔣萬安表示，為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，臺北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見臺灣的熱情！

最後，蔣萬安說，「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見臺北101！」

