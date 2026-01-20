霍諾德將徒手攀台北101喊「準備好了」 愛妻援：以你為榮

霍諾德將徒手攀登台北101，近日他接受《Saturday Night Live》專訪，表示能在台北做這件事感到非常榮幸。（圖／Netflix提供）

舉世聞名的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在24日透過Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀》，挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101大樓，引起國際關注。不少人質疑他在玩命，而近日他接受美國專訪除了強調自己並非玩命，他也向外界表示「我準備好了」，對於能在台北做這件事感到非常榮幸；而霍諾德的老婆也大力給予支持喊：「我感到非常驕傲！」

徒手獨攀家艾力克斯霍諾德將展開重大直播活動《赤手獨攀台北101：直播》，將於24日上午9點，攀登極致高聳的摩天大樓101外牆，高度達508公尺。近日他也被許多民眾捕捉到，多次配有安全繩索現身101練習。

廣告 廣告

而霍諾德近日接受美國《NBC》綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）專訪，在4分鐘的影片裡，台北101、中華民國國旗皆入鏡，更成為節目模仿秀的搞笑題材，影音平台Youtube上架1天左右，觀看次數目前已超過89萬。

談到這次攀登台北101的挑戰，霍諾德說：「我這一生都在為​攀登做準備。」熱衷於極限攀岩的他，直言早已習慣了恐懼，「我這些年已經習慣了，這是攀岩中始終存在的一部分，偶爾無論你準備得多麼充分，仍會發生一些事情。」

另外，霍諾德也表示能在台北做這件事，他感到非常榮幸，而最大的障礙可能在於高空的風力，這攸關生死。不過霍諾德向外界喊話：「我已經準備好了」，不僅已經實際考察過101大樓，每一天也都在訓練，並訂製了一雙攀爬鞋。霍諾德老婆則在留言區高喊：「我對於丈夫做這件事感到驕傲！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了