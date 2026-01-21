霍諾德將徒手攀登101 高空如何解決「生理需求」？他親曝1招

霍諾德過去曾徒手攀爬美國知名景點優勝美地的酋長岩。翻攝Alex Honnold臉書



傳奇攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）本週六（24日）將挑戰於2小時內徒手攀上台北101頂端，引起全球極限運動迷熱烈關注。不過，也有人好奇霍諾德高空攀登時如何解決「生理需求」？對此，他過去曾在受訪時透露自己的處理方式，強調一定要妥善包好帶走，「否則會引發公憤」。

霍諾德過去曾徒手攀爬征服美國優勝美地「酋長岩」，本週六將再度挑戰極限，嘗試在沒有任何裝備或安全防護的狀態下，挑戰於2小時內徒手獨攀上台北101頂端，影視串流平台Netflix當天將全球同步直播霍諾德挑戰過程。他也透露，此次攀登101與以往徒手攀岩不同，最大的風險並非單一關鍵動作，而是長時間累積的疲勞，這種變數反而更難掌握。

霍諾德攀登101引爆話題，也吸引不少網友好奇，在長時間的高空攀登時，如何解決「生理需求」？事實上，霍諾德過去曾在GQ Taiwan的YouTube頻道中分享，早在1960、1970年代，多日攀岩者會將排泄物裝入紙袋後直接丟進山谷，不過他也說，這種做法在現代早已過時，會被視為不負責任，甚至可能「引起公憤」。

霍諾德說，自己攀登時會準備多個用過的水壺，若有如廁需求，會先將排泄物裝進牛皮紙袋，再用膠帶牢牢封住、壓縮後塞進水壺，並吊掛在裝備包下方，全程跟著他一起攀岩。等到抵達終點或安全地點後，他會再把排泄物丟進垃圾桶，確保不對自然環境造成污染，將攀岩對環境的影響降到最低。

