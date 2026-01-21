霍諾德將徒手攀101 賈永婕親吐心聲：幹大事的勇氣

台北101董事長賈永婕在臉書分享心路歷程。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）





世界知名徒手攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日挑戰徒手攀登台北101，這不是電影情節，而是即將真實上演的跨國挑戰。最近台北101董事長賈永婕就在臉書分享了她的心路歷程，透露自己其實也緊張到不行，甚至在聚會中被好友蔡康永問到「如果你是董事長，你會做這件事嗎？」時，現場有一半的人都因為風險太高而搖頭，但她決定拿出一份「幹大事的勇氣」，要把這個歷史性的瞬間留在台灣。

傳奇攀岩大師等了13年終圓夢

這場備受全球矚目的極限挑戰，主角是曾以奧斯卡紀錄片《赤手登峰》震撼世界的美國傳奇攀岩家艾力克斯・霍諾德。其實，霍諾德早在13年前就曾動過攀爬台北101的念頭，但當時礙於安全與籌備不及等因素遭到婉拒。直到去年10月他親自來台場勘，並寫了一封信給賈永婕，強調自己家庭美滿，這絕對不是在玩命，而是經過精密的科學評估與訓練。這份對生命的尊重最終打動了賈永婕，讓這項等待了13年的計畫正式成行。

獨特竹節構造挑戰零容錯耐力

台北101的結構對霍諾德來說是前所未見的魔王級考驗，尤其是其標誌性的「竹節箱體」設計，大樓每8層樓就會向外傾斜10到15度。這種結構意味著在攀爬過程中，霍諾德必須在數百公尺的高空，純粹依靠指力與肌肉耐力克服向外傾斜的角度。不同於自然岩壁，大樓攀爬更考驗體力的長期消耗，一旦失手就沒有任何重來的機會。霍諾德將挑戰在2小時內完成這項驚人之舉，而Netflix也將進行全球同步直播，讓全世界一起屏息以待。

跨國團隊集合展開雙語祈福

賈永婕坦言，自己也知道有風險，她也很緊張，這根本是一個人類史上幾乎不可能的任務。但是，如果能成為人類歷史性時刻的推手，把這個紀錄、這個瞬間留在台灣、留在台北101，那是一件多麼驕傲的事情，「所以答案其實很簡單——幹大事！不幹，永遠都不會有」。

為了確保活動萬無一失，這場史詩級的跨國合作集結了台灣、美國與英國的頂尖專業團隊。有趣的是，賈永婕昨日還帶領這群外籍團隊參與了傳統的祈福儀式，現場出現了台北101史上第一次「中英文雙語拜拜」的逗趣畫面。賈永婕幽默地表示，相信神明一定也很期待週六的挑戰，因為神明的視角絕對是最好、看得最清楚的。這場融合了台灣在地文化與尖端體育挑戰的盛事，無疑將讓台北101再次躍上國際舞台。



