霍諾德差點沒辦法爬101！賈永婕曝「前晚急call這2人」

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德完成徒手攀登台北101大樓的壯舉，這項透過Netflix全球直播的極限挑戰，在91分鐘內成功登頂，引發國際關注。

台北101董事長賈永婕在臉書發文，詳細說明活動背後的驚險過程。原定24日週六進行的攀登計畫，因當天降雨無法符合安全標準而被迫延期。然而週六下午4時，英國製作團隊緊急召開會議，根據五個專業氣象平台的預測資料顯示，週日清晨極可能再度降雨。即便雨停，建築物表面的濕氣仍將危及攀登安全。

面對可能取消的困境，賈永婕表示無法接受在最後關頭放棄。由於活動申請僅限週末兩天，若再延至週一將嚴重影響上班日交通。她隨即採取緊急行動，首先致電台北市長蔣萬安尋求協助。市府團隊立即啟動應變機制，包括交通管制規劃、警力調度等資源，均在極短時間內完成配置。

賈永婕同時聯繫交通部長陳世凱，請求延長一天的空拍攝影航權，以確保活動能完整記錄。兩位首長均表達高度支持，讓活動保有延期的可能性。

週六晚間，台北101內部召開主管緊急會議，全面重新規劃動線並推演各種可能狀況。賈永婕形容當晚站在60樓望著窗外雨滴，內心煎熬難以言喻。她已做好最壞打算，若活動仍需延期，將親自向媒體與民眾說明，並向可能受影響的上班族致歉。

週日清晨6點，天色逐漸明朗。6點半天空放晴，7點整完成最終安全檢查，確認攀登可以進行。霍諾德隨後展開挑戰，歷經一個半小時成功抵達頂端，完成這項震撼全球的壯舉。

賈永婕特別強調，此次活動台北101沒有花費任何經費，但每個人都付出百分之百的努力。她感謝台北市政府、交通部、民航局、警察局等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調。

針對部分網友質疑市長蔣萬安「蹭功勞」的說法，賈永婕親自留言感謝市長支持，並再度發文，第三次公開感謝蔣萬安與市府團隊的協助，直接回應外界質疑。

這場結合城市地標與極限運動的國際盛事，不僅讓世界看見台灣，更展現公私部門通力合作的成果。活動的成功舉辦，見證了各方在關鍵時刻的決斷力與執行力。

