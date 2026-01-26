霍諾德差點無法爬101！賈永婕曝「驚險備案」內幕：感謝神奇鳳梨

賈永婕分享週六要決定活動是否取消天人交戰的過程。（圖／翻攝臉書／賈永婕）

美國攀岩名將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日以徒手方式征服台北101大樓，歷時91分鐘的驚險壯舉透過直播畫面傳遍全球，引發各界關注。然而這場震撼挑戰的背後，曾一度陷入被迫取消的危機，台北101董事長賈永婕26日透露，令人驚嘆活動籌劃過程的緊湊與壓力。

賈永婕分享上週六日的心境，這場極限挑戰原先規劃於週六進行，卻因氣候不穩定被迫延後一天。但週日的天氣預報同樣不樂觀，英國製作團隊於週六下午緊急召開會議，表示從五個氣象預測平台顯示的結果來看，隔天清晨極可能出現降雨，且即便短暫放晴，建築物表面若存濕氣也將危及攀登安全。

當時情況相當棘手。活動申請僅涵蓋週末兩日，若延期至週一，不僅干擾上班日交通，也可能引來社會質疑。面對取消與延期的兩難選擇，賈永婕堅定表示不願輕言放棄，「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥。」

在緊要關頭，她親自聯繫台北市長蔣萬安，請求市府提供即時協助。市府團隊迅速整合資源，包括交通動線規劃、警力調度等，均在極短時間內完成配置。同時，賈永婕也向交通部長陳世凱協調，希望延長空拍權限，以便完整紀錄此次挑戰。

活動前夜，台北101內部緊急召開高層會議並調整動線。賈永婕形容，她站在60樓望著不斷落下的雨滴，內心的焦慮與煎熬難以言喻。直至26日清晨6點半，天空才逐漸放晴，7點整完成攀登前的最終安全檢查，確認挑戰可以進行。

霍諾德最終在早晨開始攀登，歷經一個半小時抵達高樓頂端。這場壯觀的攀岩畫面不僅震撼觀眾，也見證城市與極限運動結合的可能性。賈永婕笑說，確認活動順利啟動後，她第一件事就是「衝去化妝」。

此外，她也在貼文中特別感謝各方協助單位與神明保佑，甚至提及祈福儀式中的「神奇鳳梨」，成為這場挑戰中的另類亮點。針對外界質疑本活動是否動用101經費，她強調：「這次我們沒有花101一毛錢，但每個人都拿出了101%的努力，真的非常不容易。」

