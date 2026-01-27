霍諾德延後攀登台北 101：真正的冒險，往往比你想的更保守
顧衡／長期研究歷史與社會結構的寫作者
原定於 1 月 24 日徒手攀登台北 101 的美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold），因天候因素將行動延後至 1 月 25 日，並在條件成熟後，以約 91 分鐘完成攀登，順利完成壯舉。
對外界而言，延期或許只是流程上的一個變動；但從風險管理的角度看，這個選擇反而更能說明：徒手攀登並非靠膽量硬撐，而是建立在「把不確定性壓到最低」之上。
從表面結果來看，延期往往不符合多數人對極限行動的期待。在這樣的直覺下，完成行動本身比暫停與等待更容易被理解。但若把時間軸拉長，回到霍諾德一貫的行事原則，這次延期其實並不反常，而是他風險觀念中極為一致的一環。
2017 年，霍諾德完成了被譽為攀岩史「登月時刻」的壯舉——徒手攀登美國優勝美地近千公尺高的酋長岩（El Capitan）。這項成就之所以震撼世界，不只是因為高度與難度，更因為它幾乎沒有任何容錯空間。
然而，較少被看見的是，在真正解開繩索之前，他早已對同一路線進行長時間、反覆的有繩練習，將每一個動作轉化為穩定而可預期的肌肉記憶。
這種把風險拆解到極致的方式，在紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）中被清楚呈現。在片中，我們看到霍諾德對同一路線進行了長時間的反覆演練，將每一個腳點、每一次換手，甚至可能出現的 Plan B、Plan C 都事先拆解、記錄並反覆測試。
更關鍵的是，當他在一次預定行動中發現「被拍攝本身」成為新的心理干擾變數時，即使身體狀態與技術條件都已成熟，他仍然選擇中途放棄。不是因為害怕，而是因為條件已不再完全可控。
這樣的退出，不是失敗，而是風險管理本身的一部分。這種行為，並非膽怯，而是一種極端理性的自我約束。
對霍諾德而言，徒手攀登的後果確實嚴重，但他長年投入的核心工作，從來不是忽視後果，而是把「失誤發生的機率」壓到最低。也正因如此，當雨水改變了摩擦條件，使原本高度可控的環境出現不確定變數時，選擇暫停，本身就是專業判斷的一部分。
這種風險認知，往往與一般人的直覺產生落差。多數人習慣用「如果出事會多嚴重」來回推「這件事有多危險」，卻較少停下來思考，「出事的機率究竟有多高？」
其實，這樣的心理落差在日常生活中並不陌生。例如在操場上丟迴力鏢，因為知道它會飛回來，多數人並不覺得自己在冒險；但如果把同樣的動作，搬到墾丁龍磐公園的懸崖邊，即使技術、力道與成功機率完全相同，心理壓力卻會瞬間放大。改變的不是迴力鏢的物理特性，而是人對「後果」的想像。
霍諾德在高樓外牆上所做的，往往正是這類「在低處本來就安全」的動作，只是被放進了數百公尺高空的場景裡，於是看起來格外驚險。高度只是放大了旁觀者的恐懼，事實上沒有改變動作本身的穩定性。
反觀現實生活，我們其實每天都在承擔另一種更容易被忽略的風險：靠打聽明牌買股票、山路盲彎超車、搶黃燈通過路口，或是酒後心存僥倖地上路。這些行為的後果或許不如高樓攀爬那樣直觀駭人，但其風險往往建立在大量不可控的因素之上，更多時候，是把安全交給運氣。
這樣的風險邏輯，其實不只存在於個人層次。放眼組織與產業，真正成熟的決策者，往往展現出與霍諾德極為相似的保守精神。
以台積電為例，每年動輒數百億美元的資本支出，在外界眼中看來同樣驚人，甚至常被形容為「豪賭」。但對企業內部而言，這樣的決策從來不是憑感覺下注，而是建立在對製程節點、客戶需求、設備供應、良率曲線與產業節奏的反覆驗證之上。
只有在不確定性被充分拆解、關鍵變數已被理解與掌握的前提下，這樣規模的投資才會被正式拍板。
表面上看起來越驚險的行動，背後往往藏著越保守、越嚴謹的準備。
這些行為的差異，並不在於事情看起來有多刺激，而在於風險是否被理解、被評估、被管理。當霍諾德因為一場雨選擇延後挑戰時，他展現的不是衝動或逞強，而是一種對風險高度敬畏的成熟判斷。
比起急著為極限行為貼上「玩命」的標籤，我們更需要反思的是：在高度不確定的世界裡，什麼才是真正負責任的勇敢。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
被過度浪漫化的冒險 霍諾德直播徒手登101引歐媒批評「不是英雄」
Alex Honnold幾乎吃素怎有極限體力爬台北101？醫師揭密：兩類食物同時吃等於肉
對比知名運動員領億元！ 霍諾德赤手爬101生死一線酬勞曝：少到令人難為情
曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮
其他人也在看
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 111則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 480則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 175則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 16則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 168則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 151則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 260則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 35則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 5則留言
WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手
曾在12強賽率領中華隊擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，即將在3月世界棒球經典賽再度披掛上陣，面對分組賽就要遭遇擁有大谷翔平的日本隊，陳傑憲在接受日媒專訪時，引用了大谷的經典名言「別去仰慕對手」，更以台視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 15則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言