霍諾德征服台北101 卓榮泰喝采「這句話」引爆網友怒火
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，耗時1小時31分鐘成功登上508公尺高的塔尖，完成這項被外界視為「不可能的任務」的壯舉。行政院長卓榮泰隨後發文喝采，卻因文中使用「台灣101」一詞引發爭議，大批網友湧入留言區批評，質疑是否要進行正名。
卓榮泰25日在社群平台發文表示，為艾力克斯霍諾德徒手攀登、成功登上「台灣101」頂端喝采，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。他也感謝所有促成這項壯舉的每個人，強調世界再一次看見台灣，並表示「世界+台灣=突破極限」，稱讚霍諾德真勇、台灣真正水，連有懼高症的自己也一直看到底。
該篇貼文一出立刻引起大批網友不滿，留言區湧入批評聲浪。有網友直言「直接叫民進黨101會不會快一點」、「原來台北101改名了」，質疑卓榮泰刻意更改建築物名稱。也有網友批評「去中化不夠，現在要去北化了是不是」、「真的是有夠沒格局的」、「連台北101都講錯，你程度會不會太差了？」。另有網友諷刺「跟台灣國一樣要幫忙正名了嗎」，質疑是否有正名意圖。
