霍諾德征服台北101 吸全球620萬人看
世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德，於上周日挑戰攀登台北101，Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》創下全球620萬的觀看次數，觀看小時達1200萬，並榮登該周（1月19日至1月25日）Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍寶座，也在全球37個國家內闖進節目排行榜前10名當中。
由於上周六陰雨綿綿，這場直播活動推遲到周日才舉行，艾力克斯霍諾德完成他人生中的首次摩天大樓的攀登，在全球觀眾面前徒手攀登世界最高摩天大樓之一的台北101。現場轉播由體育主播Elle Duncan、職業摔角手Seth Rollins、職業攀岩運動員Emily Harrington、攀岩評論員Pete Woods以及主持人Mark Rober在直播節目中分享他們的見解。
最終，艾力克斯霍諾德歷時91分鐘30秒，成功攀登台北101，與全球觀眾一同見證這個歷史時刻，《赤手獨攀台北101：直播》已上架，觀眾可隨時重溫霍諾德徒手征服101的精采片段。
其他人也在看
張震收服老戲骨爹張國柱 張鈞𡩋讚嘆「越吃越香的白飯」
張震主演的《幸福之路》前晚（1╱28）舉辦特映會，張鈞𡩋觀影後大讚溫暖、充滿力量，「震哥的表演就像在吃1碗很有趣的白飯，看似沒有刻意設計，卻讓人越吃越香，越看越享受」。」導演瞿友寧則誇他是「史上最帥老爸」，就連王琄與曾寶儀都入戲直呼「忘記了他是大明星張震」，而張震的父親張國柱也特地觀賞力挺，直誇：「演得很好！」太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
艾力克斯霍諾德赤手獨攀台北101 全球瘋狂吸620萬觀看數霸榜
世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德，於上周日（25日）挑戰攀登台北101，Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》創下了全球620萬的觀看次數，觀看小時達1200萬，並榮登該周（1月19日至1月25日）Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍的寶座，也在全球37個國家內闖進節目排行榜前10名當中。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
泰國大師賽》台大好手丁彥宸次局連得11分 殺入男單16強
泰國羽球大師賽今天展開32強賽事，世大運男單金牌得主土銀好手丁彥宸以23：21、21：10力克越南選手阮海登，挺進男單16強。世界排名76的丁彥宸在去年世大運摘下男單金牌，更因就讀台灣大學成為焦點，昨他在資格賽連過兩關，其中在攸關晉級的關鍵之戰，他決勝局打到30分才力退南韓好手趙建曄，完成驚天大逆轉自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園「生生喝鮮乳」2/23溫暖上路 張善政：數位兌領方便家長與學童
桃園市長張善政28日主持市政會議，聽取教育局及農業局「桃園鮮乳守護行動—深耕在地酪農，做孩子成長的後盾」專題報告後表示，市府在推動「生生喝鮮乳」政策前已汲取中央先前推動相關經驗，針對府內分工及超商端的識別方式與操作流程進行妥善規劃，未來也將透過兌換平臺清楚說明兌換方式，並以「核心圖案」作為可兌換乳品的主要辨識基準，避免學生與第一線人員混淆，市府亦將隨時滾動檢討修正，確保政策順利推動。副市長王明鉅指出，「生生喝鮮乳」政策須擬訂清楚的作業指引，尤其是學生於超商兌領乳品的選取規範。王副市長也提到，以情境式影片完整示範兌換流程，並於官網揭示各通路鮮乳專區樣式，協助學生快速辨認，讓第一線人員順利執行。教育局長劉仲成補充，市府推動「生生喝鮮乳」政策，嚴選具備鮮乳標章、CAS或產銷履歷標章之乳品，以確保品質。此政策將自今(115)年2月23日起實施，透過數位平臺每週兌換一次，年度內預計執行約45週，預算約2.8億元皆已全數編列；實施對象更擴大納入2至6歲幼兒。劉局長也提醒，為鼓勵學童養成規律飲用習慣，當週額度限當週兌換，不可累積至次週使用。教育局指出，國小學童可使用目前持有的「國小數位學生證」，幼兒台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
長者多重共病怎麼辦？ 醫、藥、食全人照護讓老年生活有尊嚴
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導 圖：成大醫院高齡醫學部李欣玲醫師／成大醫院提供 這一代的七、八十歲高齡長者，許多都是犧牲了自己對健康和家庭顧，成就台灣經濟奇蹟與社會發展，一旦老了好醫師新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
矽盛世新瓶裝舊酒 學者：重心仍在半導體
經濟部稱台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）簽下「矽盛世宣言」，達成7共識，不過，前經濟部官員吐槽，大部分都是既定在做的，檢視7項成績根本沒太多新意，何況台灣尚未獲准加入「矽和平宣言」，只是聲明認同，有何好開心。學者則認為，透過對話平台能解決過去參與區域經貿整合時常被邊緣化的困境，藉此架構合作，有助台灣業者在國際競爭獲得更穩固的保障與機會。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新春福袋最吸睛 豐原太平洋百貨中獎率50%搶攻春節買氣
農曆春節的腳步近了，進入消費者購買意願升溫的的黃金期，豐原太平洋百貨鎖定這波節慶商機，29日起祭出滿額回饋、會員加碼、和穩賺不賠中獎率超高達50%的福袋等策略搶攻買氣，堆疊利多毫不手軟，「馬上回饋」高中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
慢性中耳炎併發膽脂瘤造成聽力與神經損傷 手術是唯一根治方法
【健康醫療網／記者陳靖安報導】75歲的張先生右耳曾罹患慢性中耳炎並合併耳聾，近日右耳出現耳痛、耳脹並伴隨膿性分泌物，原先於診所治療未見改善，轉至台北慈濟醫院就診時，檢查發現外耳道嚴重紅腫狹窄，內部堆積大量碎屑及膿液。耳鼻喉科鄭靜雯醫師在進行局部清理及藥物治療後，症狀仍未明顯改善，後續更出現右側顏面神經麻痺。經顳骨電腦斷層檢查確認為慢性中耳炎併發膽脂瘤，且病灶已侵蝕顱底骨質，需安排住院接受抗生素及局部治療控制感染，與鼓室重建術、乳突鑿開術清除膽脂瘤病灶及修補耳膜、外耳道成形術及顱底缺損修補，術後恢復良好，顏面神經功能也完全恢復。 膽脂瘤常發生在中耳或中耳後方 分為先天性與後天性 耳朵構造可簡單分為外耳（耳廓與外耳道）、中耳（耳膜內側）和內耳。膽脂瘤是由扁平上皮細胞累積角質物質形成的腫塊，通常發生在中耳或中耳後方的乳突等容易累積角質化上皮的部位，先天性多由胚胎發育時殘留的角質化扁平上皮所致，後天性則是上皮細胞因耳部疾病進入中耳腔或乳突，長期累積角質形成腫塊，進而侵蝕骨質。 後天性多為慢性中耳炎併發症 可能會影響聽力與神經功能 鄭靜雯醫師說明，後天性膽脂瘤多為慢性中耳炎併發症，導致鼓膜穿孔無健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
驚險！ 工地吊板材11樓高掉落 砸中2輛車幸無人傷亡
彰化縣 / 綜合報導 彰化溪湖一棟正在施工的大樓，今(28)日下午進行矽酸鈣板吊掛作業時，疑似因為風大加上沒有做好防脫落設備，導致大量矽酸鈣板從11層樓高滑落，當場砸中2輛停在工地旁的車，其中一輛廂型車後半部幾乎被壓扁全毀，幸好當下沒有人在車內，也沒有波及路人，但建材從高處墜落，彰化縣府已經勒令停工並對建造人開罰1萬8千元，職安署也將派人到現場稽查，如果防脫落裝置不符規定，將開罰最高30萬元。道路口工地人員正在指揮交通，緊接著，大量建材從高處墜落，硬生生砸在廂型車上，工地人員忙著清理，道路上滿地都是破碎的建材，停在工地旁的廂型車，後半部的車體幾乎被壓扁全毀，停在前方的另一輛轎車，擋風玻璃破碎。28日上午9點多彰化溪湖光平街上，一棟正在施工的大樓，在吊掛矽酸鈣板的時候，板材不慎從11層樓高的位置滑落，大量建材砸到路邊停放的車輛，造成2車毀損，巨大的撞擊聲引來附近住戶注意。附近民眾說：「很大聲，煙霧很多，怎麼會碰一聲這麼大聲，是什麼原因，結果看是工地隔板砸到工地的車子，一台被砸，另外一台擋風玻璃破掉，工安要做好。」幸好矽酸鈣板砸下來的瞬間，附近沒有人經過，車內也沒有坐人被波及受傷，而受損的兩輛車，其中這輛被砸毀的廂型車，是工地內部人員的車，另一輛則是附近住戶暫時停放。職安署中區職安中心主任林聰偉說：「初步認定是它防止脫落裝置是有問題的，根據防止脫落裝置沒有做好的部分，我們可能會處罰3萬到30萬。」除了職安署要派人到場稽查開罰，彰化縣府建設科說，因為違反建築物施工管制要點規定，除了勒令停工之外，也將對建造人開罰1萬8千元，當下是風太大，還是吊掛過程中有疏失，砸落原因管理單位還要再釐清，但要是當下真的砸到人，後果恐怕不堪設想。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
研調：人型機器人邁向商用化 固態電池將成主流
（中央社記者潘智義台北28日電）研調機構集邦科技最新固態電池調查指出，人型機器人發展於2026年來到商用化的關鍵點，作為能量補給的電池更加受重視。儘管目前人型機器人主要搭載液態鋰電池，但未來對長續航、高負荷工作的要求增加，或將促使具高能量密度的固態鋰電池接棒，成為主流方案。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
攀101獲千萬酬勞 醫揭霍諾德每年捐1／3收入投入一事
國際知名攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，據傳他可獲得50萬美元，約新台幣1579萬元酬勞，對此醫師吳明穎表示，霍諾德長期投入公益，將收入的一部分用於偏鄉能源計畫，「難怪他身上散發出一種很稀有的乾淨氣息，謝謝讓世界看見台灣」。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
白雲錄外景溯溪遇險 看到人生走馬燈
中天綜合台《綜藝OK啦》今晚9點播出「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」主題。白雲曾錄外景卻經歷生死一瞬間的險況：「那個外景節目要挑戰極限，下車後要先走40分鐘的路才能到山裡，然後再溯溪到第一關，繩子綁了3、4層樓高要爬上去，上去後要過瀑布，因為水流太強，瞬間沒辦法呼吸，我手一鬆就掉進3、4公尺深的水池，我當時看到人生走馬燈。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
邱偲琹大方推薦韓國男很不錯
邱偲琹去年10月被拍到和韓國歐巴約會，大方認愛有新歡，情斷電視圈大老郭建宏之子郭方儒，她28日和傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、導演安竹間出席影集《那些你不知道的我》宣傳，燦笑透露和男友是在韓國街頭搭訕認識，「在其它地方會放得開一點。」至於如何更進一步發展？她說一開始互發訊息，因語言不通，需要一點耐心，透過耐心變成情人。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
給下一輪太平盛世的備忘錄
在一九八○年代後崛起的台灣女作家行列之中，平路向來就最具有後現代批判精神，也是最勇於創新實驗的一位。但值得玩味的是，平路的前衛姿態卻不見得是在「向前看」，反倒是恰恰相反，她經常透過記憶來頻頻回首，對於消逝在時間之中的過往，總是耿耿於懷、念茲在茲。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兒女拱破鏡重圓 趙傳：回不去了
「金曲歌王」趙傳28日宣布將於5月23日二度唱進北流，舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會，好友伍思凱的兒子被爆餵毒騙炮，本人否認「太瞎了吧」並揚言提告，對此，趙傳表示有聽到這個新聞，但不清楚具體情況，也分享自己的家庭教育。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民進黨還打壓？國共交流拍板重啟 李鴻源曝兩岸合作藍圖
俗稱「國共論壇」的兩岸經貿文化論壇，由中國國民黨與中國共產黨共同主辦，為年度性兩岸交流平台，上一屆舉辦已是2016年，至今停辦長達9年，國民黨28日拍板，由國民黨副主席蕭旭岑2日起率團赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，對此，水利專家、內政部前部長李鴻源28日就表示，近年在民進黨執政下，兩岸交流幾近停擺，社會普遍擔憂兩岸衝突升高。他直言，若能在不涉及國安的前提下，於傳統產業與非敏感工業領域展開合作，對兩岸而言都有助益。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
《Kpop獵魔女團》風靡全球 神曲奪冠軍
Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，日前選出2025年最受歡迎的前100名單曲，共計有57首中文、24首日亞、19首西洋單曲進榜，由《Kpop獵魔女團》動畫裡，虛構女團「HUNTR／X」神曲〈Golden〉奪冠，第2名是「CORTIS」的〈GO!〉，第3名為JENNIE〈like JENNIE〉，第4名是盧廣仲〈太陽與地球〉，蔡依林〈Pleasure〉獲得第5名，成績亮眼。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤
動力火車、王治平、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、babyMINT日前出席華研國際旺年會，這回主題為「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，十分用心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」
金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》將於29日在台上映，27日晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北讓世界關注！ 香港導演張庭堅：去101朝聖絡繹不絕
美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日赤手攀登台北101大樓，在全球無數雙眼睛見證下，歷時91分鐘挑戰攻頂成功，圍觀民眾情緒瞬間炸裂。不過，台灣攀岩圈的反應卻相當兩極，部分攀岩者甚至直言不會觀看，同時還氣憤怒斥「不想看到不該看到的畫面！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言