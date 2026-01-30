霍諾德征服台北101 Google員工大樓內部拍攝照曝光 太驚悚

霍諾德征服台北101，在最高處部份向觀眾致意。（圖／黃世麒攝）

霍諾德在攀爬過程中游刃有餘，甚至打趣說想跟窗內小孩擊掌，對方卻顧著拍照沒理他。（圖／黃世麒攝）

極限攀登大神艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）25日完成征服台北101大樓壯舉，並在最頂端的避雷針拍下自拍照留念，就在他爬到Google辦公室樓層時，也吸引員工拍照，Google執行長桑德爾皮查伊（Sundar Pichai）也相拍下的照片分享到自己IG，震撼畫面曝光，讓大家直呼簡直不可思議。

霍諾德擊敗了2個「如意祥雲」以及「10條龍」並在最頂端的尖塔圓環部分還秀了手「knee bar」，讓雙手懸空休息，並順便補充鎂粉。攀爬過程中他顯得游刃有餘，甚至打趣表示自己想跟室內的孩子「Give me five」，但對方顧著拍照沒理他，拍了下窗戶要對方跟自己擊掌。

廣告 廣告

在爬到73至77樓的Google台灣總部辦公室時，看到員工們舉著各種打氣標語，例如「我在電梯等你」，讓他忍不住直呼Google這層太熱情了。Google員工們也將霍諾德攀爬的英姿在最近距離拍下，只見霍諾德用他驚人的指力勾住金屬邊框的邊緣不斷向上爬，由於101竹籠（Bamboo box）部分向外傾斜7度，霍諾德整個身體懸浮在空中，讓人看了手心直冒汗。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）30日也在IG分享員工拍下的照片，打趣說自己之前拜訪台北101都是搭電梯，但顯然霍諾德找到了不同的路線，看看這些來這我們Googlers的照片，恭喜Alex達成驚人的成就。

據了解，霍諾德為了攀爬101，事前勘察規劃路線加上綁繩實際操練，耗時將近4個月才完成，而他平日訓練內容更是恐怖，透過網飛（NETFLIX）紀錄片看到，霍諾德一天要做300次以上的引體向上，且並非一般人熟知的引體向上，而是雙手抓著旁邊的垂直支架做水平式向上，此外還包括了僅用手指頭的引體向上，相當驚人，這也讓他能夠在攀爬酋長岩的時候，可以依靠兩根手指頭撐住整個身體。

更多中時新聞網報導

張鈞甯同框導演男友罕放閃

差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬

安心亞勤跑映後 秀Beatbox