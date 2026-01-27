霍諾德徒手完攀101》母親迪爾卓：能給孩子最好的教育，是示範「沒有極限」
近日美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）在千萬名觀眾的直播注視下，以全程不使用任何防護裝備的方式，僅花91分鐘徒手攀上高達508公尺的台北101，成功完成驚人挑戰，讓大眾熱議他如此堅毅的心態到底如何建立。《優活健康網》特選此篇財經自媒體人王伯達撰文，從霍諾德母親的故事，點出與亞洲教育不同的方式，以及父母如何作為孩子最好的示範。
早上看到霍諾德站上101最高點那一幕，真的很感動。想到幾天前，在網路上看到一堆梗圖：「如果是亞洲媽媽，一定會說：我數到3，給我下來喔！」「你同學叫你去你就去喔？」這些梗雖然誇張，但又帶著幾分真實。
有些父母總是習慣性地阻止孩子做那些看起來「危險」、「不切實際」、「沒有用」的事情。
這讓我突然想了解，霍諾德的媽媽會怎麼看待這件事？結果查了資料才發現，她不僅從未阻止兒子攀岩，還在60歲時自己開始學攀岩。
迪爾卓．沃洛尼克（Dierdre Wolownick）在66歲時，成為攀登優勝美地酋長岩最年長的女性，70歲時，她又打破了自己的紀錄。現在，她還在攀岩，還在刷新紀錄。她在訪談中提到，她如何在人生下半場，學會了兒子一直想教她的事：所有的限制，都是想像出來的。
霍諾德，我跑了1英里！
2009年，迪爾卓55歲。她剛經歷了人生最艱難的幾年。丈夫過世、孩子離家、同時打兩份半工作、處理遺產、改建3棟房子。每天晚上，她唯一的陪伴就是遛狗，那是一隻阿拉斯加雪橇犬，很大隻。
某天晚上，她遛狗回來，突然衝進家門大喊：「霍諾德！霍諾德！我剛剛跑了1英里！」她超級興奮。因為她一直以為自己不能跑步。
從小，她的父母都抽菸，家裡永遠是一片灰色煙霧。她的肺從小就不好，稍微劇烈一點的運動就會喘不過氣。所以她一直認定：跑步、游泳，這些需要深呼吸的運動，她做不到。但那天晚上，她就是跑了。1英里。對她來說，那是她的聖母峰。
霍諾德剛好在家，從冰箱補給他露營車的食物。他聽到媽媽的叫喊，走出來，說了一句話：「喔，跑了1英里，很酷。媽，如果你能跑1英里，你就能跑1英里半。」
迪爾卓當場愣住，風從帆中消失的那種感覺。但隨即，她意識到：霍諾德是對的。如果能跑1英里，就能跑1英里又一個街區。如果能跑1英里又一個街區，就能跑1英里又兩個街區。那麼，馬拉松呢？
第2天晚上，她又出門遛狗。這次，她跑了1英里又一個街區，然後1英里又兩個街區。她開始不斷推進那條她以為存在的「極限」，1年後，她跑完了人生第一場馬拉松。
她說：最驚訝的人是我自己。我一直知道我做不到，但一旦你開始推動那些極限，你會發現根本沒有極限。當然，極限是存在的，但你必須看穿它們，問自己：如果呢？
我想知道兒子的世界是什麼樣子
迪爾卓有個很有名的兒子。她家裡會收到各種攀岩雜誌，電視上會看到霍諾德的報導。她翻開雜誌，看到兒子在西伯利亞、在非洲、在各種巨大的岩壁上，她讀到「free solo」這個詞。她想要理解兒子的世界。
但她們之間沒有什麼深刻的共同話題。因為霍諾德的整個世界就是攀岩，而她對攀岩一無所知。小時候，都是爸爸帶霍諾德去攀岩。她太忙了，忙著工作、忙著持家。她從未參與過。
60歲那年，她問霍諾德：「帶我去攀岩館吧，我想看看你在做什麼。」她從小在紐約長大，上過很多很高很高的大樓。她知道，如果她往窗外看、如果她靠出窗外，她的胃會翻攪。所以她一直以為：我懼高。但迪爾卓後來發現：這不是真的。
第1天，她玩得很開心。然後霍諾德又出發了，他總是在路上，總是在世界各地旅行。迪爾卓一個人在家。花了幾個月，她才鼓起勇氣再回到攀岩館。因為她什麼都不知道，不認識任何人，不知道怎麼做任何事情。作為一個成年人，完全無知，是一件很困難的事。
但她還是去了，她開始交朋友。朋友們開始帶她去戶外攀岩，她愛上了攀岩。因為她找到了一個部落，一個接納她的社群，一群會在你掛在岩壁上時為你加油的人。更重要的是，她終於有東西可以和兒子聊了。
66歲，和兒子一起登上酋長岩
迪爾卓66歲那一年，她決定要攀登酋長岩（El Capitan）。那是優勝美地國家公園（Yosemite National Park）最具代表性的岩壁，高度將近900公尺，被認為是攀岩界的「聖杯」。
霍諾德說：「好啊，我們1天上去1天下來。」迪爾卓當時沒意識到這有多不尋常，大多數攀登者會花4～5天才能完成。她制定了一個18週的訓練計畫，就像馬拉松訓練一樣，她知道18週足以學會任何事情的基礎。她每週3天去優勝美地，1天做高強度的心肺訓練，直直往上爬山，兩天在繩索上訓練。
攀登當天，他們早上5：30出發，天還是黑的。大多數人不知道的是：到達攀登起點的「接近路線」，比攀登本身還要難。迪爾卓第一次走那條路時，甚至需要繩索輔助。他們早上7點開始攀登，不停地爬，全速前進。對迪爾卓來說是極速，爬了13個小時。
那就像一場馬拉松，能量管理是關鍵，水分補充是關鍵，吃東西也是一大挑戰，但她都事先想好了。下山又花了6個小時。凌晨2點，他們回到地面，總共21小時。迪爾卓成為攀登酋長岩最年長的女性。
2024年，她73歲生日，她攀登了優勝美地的艾科恩尖峰（Eichorn Pinnacle），一座10,800英尺高、頂端像針尖一樣的岩石。
她已經想爬這座山10年了。每年都有事情阻止她：下雨、下雪、生病、各種災難。而且這幾年，她經歷了嚴重的腳部手術，腳上有鈦金屬，兩根腳趾無法彎曲（對攀岩非常重要）。兩個膝蓋都有滑囊創傷，非常疼痛。她在高海拔地區呼吸困難（童年時肺部受損）。
「有太多理由不去。」她說，但她還是去了。登頂前的最後幾英尺，幾乎是垂直的。她的腦袋裡充滿了各種畫面：如果腳滑了怎麼辦？如果腳從裂縫裡彈出來怎麼辦？如果握不住怎麼辦？
「我做了很多自我對話，」她說。
4小時爬上去，2小時攀登，半小時垂降，再4小時走下來，總共10多個小時。她很可能是攀登艾科恩尖峰最年長的女性。73歲，她還沒打算停下來。
最好教育是示範「沒有極限」
我們能給孩子最好的教育，是示範「沒有極限」。霍諾德在紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）裡說過一句話：「我對媽媽在人生下半場所做的事情感到非常驚喜。」但其實，可能是霍諾德教會了媽媽這件事。
那天晚上，當迪爾卓興奮地說「我跑了1英里」，霍諾德回答「那你就能跑1英里半」，他給了媽媽一個禮物：他沒有慶祝她的極限，而是指出她的可能性。這也是迪爾卓一直給霍諾德和姐姐史黛西婭（Stasia Honnold）的教育。她從不阻止他們。
她不理解攀岩，但她從不說「太危險了，不要去」。她讓爸爸帶霍諾德去攀岩館，讓他自己探索。霍諾德在訪談中曾說：「我媽從小就讓我們無所畏懼地自信。」信任孩子有能力管理風險。信任他們會找到自己的路。
而當迪爾卓60歲決定學攀岩時，她做的不只是「理解兒子的興趣」。她在示範一件事：年齡不是藉口，恐懼不是理由。你永遠可以成為初學者。
她在接受訪談時說：「我一直喜歡當初學者。我一直喜歡嘗試新事物。」她學會了跑步。學會了攀岩。學會了如何成為出版商。學會了如何建立一個管弦樂團。
她的人生履歷包括：畫家、5種語言的教授、馬拉松跑者、音樂家、管弦樂團指揮、出版商、激勵演說家、作家、攀岩者。
當被問到最大的成就是什麼，她說：「建立那個管弦樂團。我從零開始創造了它，它現在還在，還在演出。」她喜歡在一個什麼都沒有的地方，創造出一些美好的東西。
回到台北101。當霍諾德攀登台北101時，全世界都在看。有人緊張，有人興奮，有人質疑。而他的媽媽迪爾卓，不會說「我數到3，給我下來」。她可能會說：「如果你能爬台北101，那你就能爬更高的。」
因為最好的支持，不是保護孩子不受挑戰，而是相信他們能應對挑戰。最好的教育，不是告訴孩子他們的極限在哪裡，而是示範極限是可以突破的。
迪爾卓在訪談中說：「年齡完全在你的腦袋裡。放慢速度這個概念不在我的詞彙裡。就是沒有。」她53歲才開始跑步。60歲才開始攀岩。66歲登上酋長岩。70歲再次登頂。73歲還在刷新紀錄。
而這一切，都始於一個簡單的決定：去試試看。所以，當你的孩子有一個奇怪的興趣，一個看起來沒用的愛好，一個讓你擔心的夢想，在你想要說些什麼之前⋯⋯，也許可以問問自己：
我是在保護他們，還是在限制他們？人都需要慢慢累積成功經驗才會有信心。而最容易累積成功經驗的，就是自己有興趣的部分。
今天霍諾德能徒手攀登酋長岩、攀登台北101。不是因為媽媽逼他，是因為媽媽讓他去攀岩館。讓他探索，讓他失敗，讓他學習。而在信任與支持之外，更重要的是，在適當的時機加入他們，去理解他們的這些小小興趣。這或許是我們能給孩子最好的禮物。
（本文獲王伯達觀點授權轉載，原文為：此篇）（文章首圖來源：迪爾卓．沃洛尼克IG）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
快速燃脂、改善帕金森氏症⋯醫揭「北歐式健走」6大優點：比一般健走更好
運動後少吃胺基酸，恐流失肌肉！揭密BCAA「3大功效」減肥、消疲勞
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為霍諾德徒手完攀101》母親迪爾卓：能給孩子最好的教育，是示範「沒有極限」
其他人也在看
美冬季風暴災情慘！聖路易毛孩落冰湖 暖消急喊「來救你了」鬼門關搶命
美國近期遭受極端冬季風暴襲擊，許多周陷入冰天雪地。在密蘇里州聖路易（St. Louis），日前發生一起驚險的動物救援行動。一隻狗在天寒地凍中誤闖結冰湖面，不料冰層破裂導致其掉入刺骨冰水中。所幸當地消防局及時救援，在生死關頭將這條小生命從鬼門關前拉了回來。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
麻布袋漂到新北萬里岸際 打開有43公斤大麻 (圖)
1名漁民27日上午在新北市萬里區駱駝峰旁岸際發現可疑麻布袋，打開後驚覺有異，警方獲報到場處理，發現麻布袋內裝有32包疑毒品，總毛重約43公斤，以試劑檢測呈現毒品大麻反應。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
張又俠落馬加速中共攻台？張國城研判「他在賭」！
論壇中心／綜合報導據中國官媒24日報導，中共中央軍委副主席張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉及「嚴重違法違紀」遭立案調查。張又俠落馬，外界關切是否會加速中共武力犯台，據國際情勢專家張國城分析，後面被提拔上來的新將領或許不專業，也因此可能不會提出專業性的反對意見，所以習近平此舉是在「賭」。民視 ・ 18 小時前 ・ 13則留言
影/高雄大膽男「警察面前連闖2紅燈」！送4萬過年罰單
高雄市前鎮區今（27日）凌晨有位囂張機車騎士，竟然當著警察的面闖紅燈，最後連續闖了2個紅燈逃逸，超扯畫面全曝光。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
「鬼金棒」內賊謊稱機器壞 2年偷逾百萬「僅還50萬」
台北中山區知名的「鬼金棒」拉麵店，日前老闆在臉書上發文開除了一名偷錢員工，還提醒同業千萬要小心！這名任職2年多的員工，被指控會跟客人謊稱點餐機壞了，可以到櫃檯跟他點餐，由於帳上沒有紀錄，就順勢將錢收進...華視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
沒小孩該滾？老闆發問卷逼員工「互投裁員名單」 辯稱：測試公司氣氛
職場竟變成了生存遊戲？義大利一家製造商近期引發軒然大波，該公司管理層竟在聖誕節期間發放問卷，要求員工「互投」選出應被解僱的同事。此舉被當地媒體形容為反烏托邦影集《魷魚遊戲》的現實翻版，引發工會與社會強烈譴責。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
7樓掉到B1！印尼籍工人電梯井墜落 倒臥呈OHCA
即時中心／温芸萱報導新竹市東區華德福街工地今（25）日下午約3點半發生電梯井墜落事故。一名印尼籍工人在施作七樓電梯井工程時，不慎墜落至B1樓，現場倒臥呈OHCA狀態，左腿明顯變形並有多處擦傷。消防人員接獲報案後立即趕赴現場，並將傷者緊急送醫搶救，事故原因目前仍待調查。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
被忽略的市場！研究生2年教7百人「騎單車」賺逾120萬 課程細節曝
沒想到市場需求這麼大！中國一名男子目前為上海體育師範大學教育專業研究生，2023年時與大學同學一同創業規劃體育課程，教導籃球、體適能測驗等體育項目，某日一名家長隨口詢問「能不能教自行車？」沒想到該名家長學會後，朋友們紛紛向男子尋求教學，才發現市場需求之大；至今2年多，男子已累計近7百名學生，賺取人民幣27萬元（約新台幣122萬元）。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
印尼萬隆土石流搜救 增派人力調動機具
印尼西爪哇省西萬隆上周末發生大規模土石流，災難發生至今第4天，罹難人數從個位數攀升到至少34人，另外還有約46人仍然失蹤。搜救單位利用挖掘、出動大型機具等同步展開搜救，因為被掩埋在泥土下的是大量房...大愛電視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的
泰國2月8日將舉行大選，候選人紛紛提出政見吸引選民關注，其中現年44歲的泰國新替代黨（New Alternative Party）總理候選人蒙科吉（Mongkolkit Suksintharanon），19日提出一項名為「星際婚姻」政見，稱將允許與外星人通婚，甚至將允許女性擁有4名丈夫，「與伊斯蘭教法類似」；消息一出，網友詢問蒙科吉政見是否為真？蒙科吉則回應「認真的」，令選民看傻眼。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
涉台鹽綠能弊案 南檢不服陳啓昱等3人交保提抗告
（中央社記者張榮祥台南27日電）台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人涉及台鹽綠能光電弊案，台南地檢署偵結起訴移審後遭羈押約11個月，台南地方法院昨天裁定交保，南檢不服，今天提起抗告。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
氣頂踹座位竟丟包 惡駕駛害替代役男慘死台64線｜#鏡新聞
前天(1/25)凌晨發生離譜丟包案！台北一名替代役男疑似喝酒醉，在多元計程車上亂踢，最後被司機丟包在台64線上，雖然運將事後趕快報警，但警方到場時發現，男子已經被4輛車輾過當場死亡，後續依照過失致死罪將運將跟4名駕駛移送偵辦，而5人被依1萬到5萬元交保候傳。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
父子檔鐵皮屋製偽農藥 4公噸流入農田、賺黑錢380多萬
雲林縣地檢署查獲不法集團涉嫌非法製造、分裝及販售偽農藥，張姓父子因曾開過農藥行，知道農民用藥時機及種類，竟鋌而走險夥同因製造偽農藥被通緝逃亡中的胞兄，在斗南一處隱密鐵皮倉庫內調配製造，再由黃姓友人開車到田間兜售，從2023年到2024年8月被查獲，已賣出約4公噸偽農藥，不法獲利約380多萬元，雲林地自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
花蓮逆子借車遭拒！強搶「撞爛車庫」狂飆被圍捕 揮舞開山刀球棒下場曝
26日下午，花蓮縣新城鄉一名35歲的葛姓男子，因向母親借車遭拒，竟情緒失控、撞爛家中車庫鐵門，強行將車子開走，葛母隨即報警處理。警方獲報後發動圍捕，於北埔光復路上，攔下開車的葛男，離譜的是，葛男下車後竟持開山刀、金屬球棒，朝警揮舞企圖攻擊，員警見狀立即拔槍喝斥，所幸最終優勢警力衝上前，將葛男壓制逮捕，訊後依竊盜、恐嚇危安等罪嫌，移送地檢署偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
安全疑慮 FIFA前主席建議球迷別到美國看世足
（中央社巴黎26日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）前主席布萊特（Sepp Blatter）今天以安全疑慮為由表示，他支持球迷抵制今年在美國舉行的世界盃足球賽。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
歐陽榕關押高雄第二監獄15年 器官衰竭宣告不治
南部中心／呂彥頡、劉尹淳 高雄市報導死囚歐陽榕，23年前，犯下震驚社會的高雄女建商分屍案，當時他殺害了長期金援他的盧姓女恩人，2011年被判死刑定讞後，質疑判決有瑕疵，聲請死刑釋憲，所以一直關押在高雄第二監獄等待執行；最近他因病戒護外醫，病況急轉直下，25日因為器官衰竭，宣告不治，在醫院病逝。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
冬季風暴已釀30死 美國多州停電逾70萬戶受影響
從上週末開始侵襲美國的大型冬季風暴，目前已知至少造成30人死亡，仍有數十萬人無電可用，這場怪獸級風暴雖已近入尾聲，但氣象單位警告，零下低溫和寒風將持續到1月底，加拿大多倫多的降雪量也達到約60公分。紐台視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
女警嗆開槍盧秀燕！ 父控遭職場霸凌、中警駁斥｜#鏡新聞
台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，在社群發文揚言要對盧秀燕開槍，遭檢方以恐嚇罪起訴，只不過她的父親首度透過律師發聲，說女兒是因長期遭分局霸凌。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 631則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 4則留言