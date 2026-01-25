霍諾德徒手征服台北101掀攀岩熱潮 醫點出5危險訊號「有任一項快就醫」

霍諾德挑戰徒手攀登台北101，成功登頂，向下方揮手致意並自拍留念。（圖／黃耀徵攝）

美國傳奇攀岩選手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日徒手攀登台北101，僅花1小時31分便順利登頂，精湛表現震撼台灣民眾和全世界觀看直播的人。霍諾德完成挑戰後，隨即也使國內掀起攀岩熱潮，已有多家攀岩館趁勢推出特惠，吸引新手進場體驗；但有醫師提醒，攀岩屬於高強度運動，新手過度使力恐受傷，呼籲民眾應量力而為，並指出多種警訊要注意。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書發文，針對近期由霍諾德帶起的攀岩運動熱潮，分析其中風險與自我照護方法。一開始姜冠宇醫師強調，霍諾德今日的表現及電影中攀爬畫面均經過專業訓練，一般大眾切勿盲目模仿。

廣告 廣告

而姜醫師也分享自身經驗，新手攀岩最常見的現象是前臂屈肌群長時間進行「等長收縮」，這會導致局部血管受壓迫、血流下降，進而引發掌指區腫脹、發硬與痠痛，甚至會因為神經在缺血與壓力下傳導變差，導致感覺變鈍、握力快速下降。

姜醫師建議，若攀岩過後出現前臂緊繃、腫脹或酸痛時，可透過熱敷10至15分鐘，每日1至2次緩解，僅在明顯腫痛時使用冰敷10至15分鐘，每日2至3次。不過，若出現麻木或刺痛超過24小時、握力明顯下降、夜間手指麻木醒來、前臂嚴重腫脹或變色，或伴隨頸肩放射痛，就應立即就醫。

此外，姜醫師指出，攀岩過程若感到莫名疲勞、昏沉或噁心，也需警覺橫紋肌溶解的可能，但在一般攀岩館內抱石或上攀，因具有自然間歇性，發生機率相對較低。唯有在反覆嘗試困難點（crux）時，疲勞累積才會顯著增加。

姜醫師提醒，攀岩最重要的是技術掌握而非單純體力消耗，熟練技巧不僅能降低受傷風險，也能減少因恐懼引發的精神疲勞。他進一步強調，任何挑戰運動的最大疲勞來源，往往是心理上的恐懼與過度思考，而非單純的肌肉消耗，更直言霍諾德的示範不僅展現高超技術，並再次呼籲大眾安全與技巧同等重要。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

阿公偏心遺囑失效？2千萬房產「長孫一毛都沒有」 法官判決逆轉關鍵曝

霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101避雷針 僅花1小時31分

霍諾德攻頂台北101！他好奇「亞洲家長會說什麼」 萬人笑翻：一定有聽過