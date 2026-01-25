霍諾德徒手征服台北101掀攀岩熱潮 醫點出5危險訊號「有任一項快就醫」
美國傳奇攀岩選手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日徒手攀登台北101，僅花1小時31分便順利登頂，精湛表現震撼台灣民眾和全世界觀看直播的人。霍諾德完成挑戰後，隨即也使國內掀起攀岩熱潮，已有多家攀岩館趁勢推出特惠，吸引新手進場體驗；但有醫師提醒，攀岩屬於高強度運動，新手過度使力恐受傷，呼籲民眾應量力而為，並指出多種警訊要注意。
台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書發文，針對近期由霍諾德帶起的攀岩運動熱潮，分析其中風險與自我照護方法。一開始姜冠宇醫師強調，霍諾德今日的表現及電影中攀爬畫面均經過專業訓練，一般大眾切勿盲目模仿。
而姜醫師也分享自身經驗，新手攀岩最常見的現象是前臂屈肌群長時間進行「等長收縮」，這會導致局部血管受壓迫、血流下降，進而引發掌指區腫脹、發硬與痠痛，甚至會因為神經在缺血與壓力下傳導變差，導致感覺變鈍、握力快速下降。
姜醫師建議，若攀岩過後出現前臂緊繃、腫脹或酸痛時，可透過熱敷10至15分鐘，每日1至2次緩解，僅在明顯腫痛時使用冰敷10至15分鐘，每日2至3次。不過，若出現麻木或刺痛超過24小時、握力明顯下降、夜間手指麻木醒來、前臂嚴重腫脹或變色，或伴隨頸肩放射痛，就應立即就醫。
此外，姜醫師指出，攀岩過程若感到莫名疲勞、昏沉或噁心，也需警覺橫紋肌溶解的可能，但在一般攀岩館內抱石或上攀，因具有自然間歇性，發生機率相對較低。唯有在反覆嘗試困難點（crux）時，疲勞累積才會顯著增加。
姜醫師提醒，攀岩最重要的是技術掌握而非單純體力消耗，熟練技巧不僅能降低受傷風險，也能減少因恐懼引發的精神疲勞。他進一步強調，任何挑戰運動的最大疲勞來源，往往是心理上的恐懼與過度思考，而非單純的肌肉消耗，更直言霍諾德的示範不僅展現高超技術，並再次呼籲大眾安全與技巧同等重要。
看更多 CTWANT 文章
阿公偏心遺囑失效？2千萬房產「長孫一毛都沒有」 法官判決逆轉關鍵曝
霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101避雷針 僅花1小時31分
霍諾德攻頂台北101！他好奇「亞洲家長會說什麼」 萬人笑翻：一定有聽過
其他人也在看
徒手攀登101前怎麼吃？霍諾德飲食習慣曝光 來台最愛「這一味」
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，攀登過程備受關注，連他的飲食習慣也...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影/霍諾德成功登頂台北101 記者會開心表示「會興奮好幾天」
美國攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，在沒有繩索及任何安全防護下，歷時1小時31分鐘成功登頂，完成兒時夢想。數千名民眾現場見證、百萬人透過Netflix直播觀看這場歷史性壯舉。霍諾德登頂後表示，「花了這麼長時間想像它可能實現，但真正做到的感覺總是不同」，他預計這份興奮感會持續好幾天。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕嗨喊有guts 妻子隔窗應援
美國自由攀岩好手霍諾德徒手登頂台北101後，一路承擔巨大壓力的台北101團隊終於鬆一口氣。台北101董事長賈永婕坦言，自己雖沒攀爬，卻「全身無力」，看到霍諾德平安歸來，她瞬間潰堤，忍不住上前擁抱，感動全寫在臉上。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德旋風 攀岩工作機會破千、月薪達5萬
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日以91分鐘，完成攀登101挑戰。台灣颳起攀岩熱潮，104人力銀行數據顯示，目前全站約有1,200個標註「攀...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 1則留言
徒手攀101若失足會變凶宅？ 律師曝2關鍵：絕對不會
美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日順利完成徒手攀登台北101的壯舉，讓不少人極為讚嘆。有人擔心萬一發生意外，失足墜落，那101會不會變成凶宅？對此律師陳君瑋表示，除非是兇殺或自殺，若僅是意外死亡，並不會變成凶宅。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
霍諾德成功徒手攀爬101 AIT恭賀、德國在台協會喊蜘蛛人來訪
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）花費90分鐘，完成徒手攀爬台北101的挑戰，美國在台協會（AIT）透過...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北101變台灣101？ 藍青年嗆卓榮泰發文「滿腦政治算計」
美國極限攀岩好手霍諾德昨（25日）僅花費1小時31分，就完成徒手且毫無防護裝備攀爬高達508公尺的台北101，引發全球注目！行政院長也在臉書發文談及此事，不過，國民黨青年部前主任陳冠安質疑，到底是多不想看見台北在國際發光發熱？「為了削弱北市的角色，臉文硬生生昧於事實，把『台北101』改名『台灣101』。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 12則留言
效仿霍諾德當攀岩好手？全台逾1,200個相關工作機會
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德25日以91分鐘又35秒，完成攀登台北101的挑戰，點燃國內攀岩話題。依據104人力銀行統...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
影/霍諾德無繩索徒手攀台北101 1小時31分震撼登頂
美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25）日身穿招牌紅色T恤，在沒有繩索及安全防護裝備的情況下，徒手攀登台北101，他於上午9點正式挑戰徒手攀登，攀爬過程中更數次轉身向現場民眾揮手，101大樓內也有不少民眾拿手機在窗邊捕捉霍諾德經過的畫面。霍諾德歷時1小時31分完成壯舉，成功登頂101。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／僅花91分鐘！霍諾德順利攻頂台北101
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，《三立新聞網》直擊他登頂全過程，看到他攀爬速度非常快，才過短短5分鐘就爬了第一階段，且一路往上速度幾乎沒有變，雖然過程中稍感疲憊，看到他甩手舒緩，但最後花1小時31分鐘順利攻頂，眾人也紛紛為他歡呼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
完成徒手攀101壯舉！AIT發文恭喜霍諾德：讓更多人認識台北101
世界知名極限攀登家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成徒手攀登台北101挑戰，從起登到登頂全程約花費1小時31分鐘、於10時43分成功攻頂，整場挑戰也透過Netflix直播轉播台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
91分鐘攻頂！Alex徒手攀登台北101成功 蕭美琴、蔡英文齊聲祝賀
[Newtalk新聞] 美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（ Alex Honnold ）今（ 25 ）日上午 9 時挑戰徒手攀登台北 101 大樓，全程歷時 1 小時 31 分鐘，成功登上 508 公尺高的塔尖，完成外界視為「不可能任務」的壯舉，過程驚險萬分，也吸引全球目光。 霍諾德攀登過程節奏穩定且迅速，短短5分鐘便完成第一階段，之後一路向上幾乎未見速度放緩。期間僅短暫甩手舒緩疲勞，幾乎沒有明顯休息，最終在眾人屏息關注與歡呼聲中，順利登頂台北 101 。 除了總統賴清德在第一時間發出祝賀外，副總統蕭美琴也關注這場挑戰。在霍諾德完成攀登後不久，於 Threads 發文表示：「看得手心一直冒汗，恭喜Alex！成功站上台灣 101 的頂端。」貼文曝光後，網友紛紛留言直呼緊張到心臟狂跳，也有人感謝霍諾德「讓世界看見台灣」。 前總統蔡英文同樣發文祝賀，指出這不只是一場極限運動的挑戰，更完成了 Alex 的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮。她表示，這一個多小時的直播，無論線上或現場觀眾，都與霍諾德一起屏住呼吸，走過每一個關鍵時刻。 蔡英文也感謝台灣人民的熱情支持，以及直播團隊、台北 101新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6則留言
霍諾德在台灣上班能賺多少？最常見「3攀岩職缺」月薪達5萬
生活中心／周希雯報導美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），25日成功挑戰徒手攀登台北101大樓，全程無任何保護措施且只花91分鐘登頂，熱血過程掀起全台一股「攀岩風潮」，據傳此次挑戰酬勞高達8位數台幣。不過如果霍諾德在台灣，能做什麼工作呢？104人力銀行就指出，目前約有1200個相關職缺，其中有3職缺最常見，月薪有機會達5萬或時薪600元，是把興趣轉為收入的好選擇。民視 ・ 12 小時前 ・ 3則留言
霍諾德成功攻頂101！ 攝影團隊半空跟拍 網佩服：膽子真的很大
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導因天候影響延期一天，全球知名極限攀岩家霍諾德（AlexHonnold）今（25）日終於挑戰徒手攀登台北101。他上午現身大樓底...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15則留言
直擊／霍諾德攀101全程直播！「攝影師高空吊掛」超驚險 網讚：太敬業
40歲極限運動攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午約9時10分正式徒手攀爬台北101，全程不使用任何安全繩索，消息一出立刻吸引大量民眾湧入線上直播觀看。除了霍諾德的徒手挑戰令人屏息，直播畫面中的攝影師同樣成為焦點。為了捕捉最驚險的角度，攝影師不僅吊掛在台北101外牆拍攝，還曾站上高處，由上往下取景，畫面震撼程度讓不少網友驚呼「攝影師也太敬業」、「這站位看了都腿軟」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
看霍諾德登101「VIP視野」！法極限運動網紅疑偷爬遠雄大樓 塔頂絕美風光曝
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美國徒手攀岩專家霍諾德（AlexHonnold）今（25）日挑戰攀登台北101順利攻頂，花費時間為1小時31分鐘。而為掌握觀賞挑戰最好...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德害到全台男朋友！登頂先滑手機 梗圖瘋傳
美國極限攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手攀上台北101，登頂時使用手機的畫面被捕捉到，不少網友將照片製作成梗圖，配上「愛你的人在哪都能回訊息」的文字，調侃許多男人以「忙」為藉口不回訊息，貼文吸引超過百萬人瀏覽，一票人留言喊「全台灣的男朋友都剉咧等」。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
霍諾德91分鐘攻頂101！「法國蜘蛛人」20年前也挑戰過 祝賀笑稱：我當年爬了4小時
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美國徒手攀岩專家霍諾德（AlexHonnold）今（25）日順利攻頂台北101，耗時僅91分鐘，驚人記錄引發外界熱議，也讓過去於2004...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德徒手攻頂台北101 蔣萬安曝幕後祕辛：30個公私部門共同協力
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德今（25）天上午攀登台北101，全程只帶著一袋攀岩粉袋，在沒有任何防護措施下，徒手往台北101的頂端攀登。過程中他數度單手掛牆，另一手朝民眾揮手，讓在場的人直說看了心臟好痛台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德徒手攀登101成功「史上第一人」 卓榮泰：世界＋台灣＝突破極限
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功徒手攀爬台北101，成為史上第一人，數千名民眾現場見證、百萬人透過Netflix直播觀看這場歷史性壯舉。對此，行政院長卓榮泰下午也在臉書發文祝賀並表達看法。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言