霍諾德徒手攀台北101！無繩索 Netflix怕「出事」防範措施曝光

記者林汝珊／台北報導

聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（23日）早上9點將挑戰徒手、無繩索保護下攀登高達508公尺的台北101，並於Netflix全球直播。不過也引來外界擔憂，對此Netflix也有對策，直播將延遲10秒播出。

艾力克斯霍諾德這次攀爬，並未架設安全網，外界擔心若現場發生意外或突發狀況，恐隨著直播同步播出，對此Netflix直播將延遲10秒播出。預告中，艾力克斯霍諾德說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」

Netflix此次直播將採10秒延遲播出。（圖／翻攝自Netflix）

對於外界認為他不設安全網，此舉形同「玩命」，他強調事前有縝密的勘查及計劃，「我三十年的攀登經驗就是安全網。」據外媒報導，Netflix此次直播早已設好安全防範措施，將採10秒延遲直播方式，以防有任何意外發生時，能即時切斷轉播畫面。

