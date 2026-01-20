霍諾德徒手攀台北101！ 賈永婕率團拜拜高喊：幹大事超爽的啦

生活中心／賴俊佑報導

賈永婕率領霍諾德、各國頂尖團隊和台北101團隊活動前拜拜。(圖／翻攝自賈永婕臉書)

全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)本週六(24日)將挑戰徒手攀登台北101，由Netflix進行全球直播，備受國際矚目；台北101董事長賈永婕今(20日)晚間發文表示，她知道這個挑戰有風險，但如果能把這歷史性紀錄留在台灣「那是一件多麼驕傲的事情」；另外，賈永婕分享活動前團拜影片，她率領霍諾德、各國頂尖團隊和台北101團隊高呼「幹大事！幹大事！」

賈永婕：把歷史紀錄留在台灣是件很驕傲的事

賈永婕在臉書發文表示，上週參加朋友聚會，蔡康永問在場朋友「如果你是台北101的董事長，你會做這件事嗎？」在場有一半的人回答「不會，因為風險真的太高了」。

廣告 廣告

賈永婕坦言「我懂。我也知道有風險，我也很緊張，這根本是一個人類史上幾乎不可能的任務。但是，如果能成為人類歷史性時刻的推手，把這個紀錄、這個瞬間，留在台灣，留在台北101，那是一件多麼驕傲的事情啊，所以答案其實很簡單，幹大事！不幹，永遠都不會有」。

賈永婕高喊：幹大事超爽的啦！(圖／翻攝自賈永婕臉書)

賈永婕率團拜拜 高喊：幹大事超爽的啦！

賈永婕表示，這次霍諾德徒手攀台北101的挑戰，是一個史詩級的跨國合作「台灣、美國、英國，頂尖的團隊、最強的專業，全部集合在一起然後一起拜拜，台北101史上第一次中英文雙語拜拜。我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚」。

影片中，賈永婕率領霍諾德、各國頂尖團隊和台北101團隊活動前拜拜，並高喊「幹大事！幹大事！」、「幹大事超爽的啦」。

徒手爬台北101等待13年 一封信打動賈永婕

事實上，霍諾德早在13年前就曾經提出申請徒手攀登台北101，但遭拒絕，台北市文化局影委會總監饒紫娟說明，13年前拒絕的原因是安全上及時間上的籌備不及，為何後來可通過？台北101董事長賈永婕透露，霍諾德去年 10 月就曾來台場勘，並親自寫信給她，信中提到自己家庭美滿、擁有一對兒女，他向董事長保證「我絕對不是在玩命」，每一項挑戰都是經過極其精密的科學評估與訓練，這份對生命的尊重與謹慎態度，讓賈永婕點頭同意這場歷史性的攀登。

更多三立新聞網報導

新光三越開春最強回饋！35天拚116億業績 限量福袋2／3開搶

28年回憶沒了？六福村突發文「告別大怒神」真相曝

霍諾德徒手爬台北101！練習畫面網嚇壞 醫學認證：沒在怕的狠人

徒手攀台北101週六登場！信義區3天交管出爐：公車改線、YouBike暫停

