霍諾德徒手攀爬101倒數！遭酸「拿國家形象豪賭」 賈永婕4點駁斥：我們值得被看見

美國知名極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），即將在明（24）日挑戰無防護裝備、徒手攀爬台北101，屆時完整過程將由Netflix進行全球直播，轉播時間長達2小時。由於風險極高，引發各界議論紛紛，也出現許多批評聲浪，對此，台北101董事長賈永婕今（23）日下午透過臉書發出4點聲明，強調「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見」，同時指出部分媒體報導太負面、太惡意的她無法接受。

賈永婕今（23）日下午透過臉書發出4點聲明，強調「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見」。（圖／賈永婕 臉書）

針對各界的質疑，賈永婕透過臉書列出4點聲明。首先，對於部分人士將「極限運動」與「不負責任的賭博」劃上等號，她認為這是對專業的誤解。她指出，徒手攀爬（Free Solo）本身就是國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上，並駁斥部分報導強調「一旦失手即死亡」，卻刻意忽略「真正的專業，正是為了確保不失手而存在」。

賈永婕說明，這次的活動由具備全球極限運動拍攝經驗的國際團隊執行，從結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃。但卻將其描述為「不可控的冒險」，既不符合事實，也低估了專業團隊的風險管理能力。

她強調「風險存在，並不等於社會不該容許」，做任何事情都有風險，不管是在家、出門、出國，以及運動方面包括登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松，「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險」、「將極限運動一概貼上『不良示範』標籤，反而傳遞了一種保守而矛盾的價值觀。保守思維真是可怕！」

賈永婕批評，「把『可能的最壞結果』當成唯一敘事，是媒體的敘事選擇，而非事實全貌」，她認為，部分報導多次假設「萬一失敗」、「如果死亡」，將其延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」，這種論述邏輯值得質疑，「我只能說哇塞！你真的很負面。一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。」

「台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力」，賈永婕說，真正的責任不在於「有沒有挑戰」，而在於「如何管理挑戰」。她再次以101的董事長身分重申，這次的活動可以展現台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力。「這不是任性賭博、而是專業治理；不是衝動，而是制度下的執行。」

賈永婕表示，極限運動的價值在於拓展了人們對「可能性」的想像邊界，因此全球各地許多專業人士持續以紀錄片、實況形式來呈現這類挑戰。她最後喊話：「勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰。而這，正是這場活動真正想傳遞的價值。」

稍早她再次發文，提到寫惡意報導的媒體不是台灣人，讓她放心許多，「原來寫惡意報導的人不是台灣人那我就放心了！我台灣我驕傲！台灣站在世界的舞臺！而且是受歡迎的喔！人緣好的喔！」貼文一出，許多網友也在底下安慰，「不用活在別人的嘴裡！做自己Keep walking」、「我超喜歡賈董！讚！支持妳」、「感謝賈董讓世界看見台灣」。

