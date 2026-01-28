霍諾德徒手攀登台北101直播數據曝光！攀登酬勞僅千萬 1/3將捐助１計畫

艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101，直播節目獲全球37國觀看，時數高達1200萬小時。Netflix提供

世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上週日（25日）透過 Netflix直播挑戰《赤手獨攀台北101：直播》，以91分30秒成功征服這座世界級地標。Netflix宣布後台數據，這場直播吸引全球高達620萬人次同步觀看，成功將台灣行銷國際，同時根據霍諾德官網表示，霍諾德的收入會將3/1捐出給全球偏遠地區的「太陽能與能源可近性計畫」。

Netflix透露《赤手獨攀台北101：直播》單位觀看時數高達1200萬小時，不僅登上Netflix全球英語節目排行榜第3名，更在台灣勇奪收視冠軍，並於全球37個國家闖進前10名。

現場轉播由體育主播 Elle Duncan、職業摔角手 Seth Rollins 等多位專業人士共同主持，為這場驚心動魄的登頂過程提供即時見解。霍諾德展現了極致的心理素質與體能，在沒有任何繩索保護的情況下，赤手攀爬台北101外牆。目前該直播紀錄片已在Netflix全球熱播中，讓未能在第一時間參與的影迷，能再次重溫這場震撼感官的視覺盛宴。

艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101創世界紀錄。Netflix提供

每年捐出三分之一收入！淨資產6千萬住改裝車 攀岩巨星竟是環保戰士

隨著名氣再度暴漲，霍諾德私下低調且節儉的生活也隨之曝光。外界估算他的淨資產約為200萬美元（約新台幣6250萬元），他之前長年住在改裝廂型車中四處攀岩，甚至再還未拍攝奧斯卡紀錄片《赤手登峰》前、於2012年就成立「霍諾德基金會」（Honnold Foundation）。

令人欽佩的是，他每年堅持捐出個人年收入的1/3投入公益，致力於全球太陽能與能源可近性計畫。這份對地球的熱愛，源於他早年在查德與婆羅洲探險時的體悟，看見偏遠地區能源貧困的現狀，決定投身推廣實用且具普適性的太陽能技術。

霍諾德基金會致力於讓邊緣社區主導再生能源轉型，透過太陽能為偏遠家庭帶來光明。霍諾德認為，攀岩讓他學會如何與大自然共處，因此更希望能提升城市的永續發展。



