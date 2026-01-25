霍諾德徒手攀登台北101 只花91分鐘成功登頂拿手機自拍

全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午10時43分成功徒手攀上台北101 最高處，歷時1小時31分，成為台北101 徒手攀登的第一人；也是人類史上，在未配戴任何安全裝備情況下，攀爬過最高建築的人。霍諾德順利完成世界創舉後，興奮地站在避雷針旁拿手機自拍，紀錄這不可思議時刻。

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手 獨攀台北101，霍諾德成功登頂揮手向下面群眾致意。（中央社）

台北101高度1667英尺（約508公尺），霍諾德原訂昨日早上9時挑戰徒手攀爬，但因天候狀況延期至今天。上午台北天候良好，場外聚集大批媒體及民眾。大約在9時12分開始攀爬，過程速度非常快，爬攀一層樓幾乎不用一分鐘，到了每一個竹節點，都會利用平台短暫休息，身旁有飄揚的國旗，讓世界看見台灣。

霍諾德在中途休息時接受轉播單位短暫訪問，他表示，這真的很不可思議，能爬上來實在太好玩了，並且再度稱讚台北是很美的地方。

大樓內有民眾在窗邊拿著手機搶拍，他笑對著打招呼。大約爬到60樓附近，霍諾德的老婆桑妮（Sanni）特地在室內隔著玻璃替他加油打氣。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101大樓，在塔尖攀爬最後一段。（中央社）

只花91分鐘成功登頂後，霍諾德隨即藉由繩索垂降下來，老婆桑妮特地在平台迎接他，二人開心相擁，還透過鏡頭跟自己的兩位小孩打招呼，之後跟攝影團隊一起搭電梯下樓。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101大樓，途中回頭向現場民眾粉絲揮手致意。 （中央社）

40歲的霍諾德（Alex Honnold）是首位無繩攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan）約900米高的花崗岩壁的人，而僅花四小時就完成的攀爬過程被被拍成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），於2019年獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101大樓，全球矚目。（中央社）

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日將徒手攀登台北101大樓，出發前向粉絲揮手致意。（中央社）

徒手攀登是單獨攀爬而不使用任何繩索、安全吊帶或其他確保裝備，攀登者必須完全依靠自己的個人力量和技巧，以攀登牆面或山峰。

霍諾德接受Netflix Tudum訪問時表示這次的挑戰可能是他至今最不可預測的一次。因為摩天大樓比多數天然岩壁更為陡直，結構重複性高，對身體造成的負荷截然不同，而且他也從未攀爬過如此巨大的建築物。

台北101大樓外大批民眾到場觀看，警方在場以拒馬確保民眾安全。（中央社）

至於為什麼選擇台北101？霍諾德反問為什麼不呢？他說，台北101本身就非常驚人，是一棟不可思議的建築，而且攀爬是可行的，很多摩天大樓其實並不適合攀爬，但台北101在結構上非常獨特，很適合攀登。

而他認為這次攀爬最困難的部分，是位在台北101建築結構上的「竹節（bamboo boxes）」每一節是八層樓，這些區段是外凸的，大概傾斜10到15度，相當陡峭，而且每八層樓就會有一個平台。必須連續進行將近100英尺的高強度攀爬，才能抵達一個平台，然後再重複一次。對體能的要求特別高，絕對是最消耗體力的部分。

