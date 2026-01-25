霍諾德徒手攀登台北101 外媒關注「不可預測的挑戰」
美國徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）今（25）日攀登台北101成全球矚目焦點，一早就有大批熱情民眾聚集在101大樓為他加油。而外媒也相當關注霍諾德的挑戰，CNN也以即時更新的形式進行報導。
霍諾德挑戰攀登台北101大樓，全程沒有任何安全防護，甚至沒有綁繩，極度大膽的作法讓全球都相當關注。而他原訂昨（24）日開爬，在最後一刻因為天候不佳的關係決定延至今日，有些民眾雖然撲空，但也表示支持，認為一切以安全最重要。
多家外媒也紛紛進行報導，CNN更是抵達現場進行直播，並以即時更新做文字報導。CNN在他進行攀登之前短暫地訪問，其中提到他的飲食。霍諾德表示他堅持「99%」以植物性食物為主的飲食，偶爾才會吃一碗夏威夷蓋飯。
據霍諾德 2020 年的一篇 Instagram 貼文中表示，他在開始關注自己的表現和碳足跡之後，就大幅減少了吃肉的量。而來到台北後，霍諾德也到世界知名的餐廳「鼎泰豐」用餐，餐廳的工作人員表示他相當喜歡素餃子。
而《NBC News》報導則稱，儘管霍諾德對徒手攀岩的挑戰並不陌生，他曾經攀登過優勝美地國家公園 3000 英尺高的酋長岩，以及其他一些壯舉，但攀登摩天大樓也有其不可預測的地方。
霍諾德在接受Netflix採訪時表示，「挑戰在於整體的體力消耗。隨著拍攝的進行，疲勞感會逐漸增強，這種感覺難以預料。我不知道會是什麼感覺。但這裡沒有任何時間壓力，所以你可以花盡可能多的時間待在一個地方，讓自己平靜下來。」
徒手攀岩傳奇亞歷克斯·霍諾德（Alex Honnold）今日成功徒手攀登101大樓，完成其夢寐以求的挑戰。這位40歲的攀岩家以不使用繩索或任何安全裝備征服巨大岩壁而聞名，最著名為奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中徒手攀上優勝美地酋長岩。霍諾德自幼熱愛冒險，約20歲開始極限「徒手獨攀」，每次攀爬都無任何防護。他曾征服優勝美地Astroman、Rostrum、Half Dome等多處險峻岩壁，並主演紀錄片《Arctic Ascent》，挑戰格陵蘭Ingmikortilaq岩壁。霍諾德的驚人技巧與挑戰精神，持續在全球攀岩界創造傳奇。
一個人的崩壞絕非一朝一夕。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立，事件起因113年遭外送員追撞，分局非但沒協助、關心，更「冷處理」並迅速切割，黃女遭私下勒索200萬元和解金，而壓垮駱駝的最後一根稻草，竟是偵查隊關姓副隊長在國慶日當天將人關進會議室「收驚」，女兒人生就此徹底失控。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1則留言
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，僅花91分鐘就爬上標高508公尺的大樓，登頂瞬間讓許多人相當感動。而霍諾德挑戰前，賈永婕團隊也帶著他在台北101樓下拜拜，祈求平安，當他看到賈永婕手捧鳳梨拜拜時，還露出疑問的表情，照片曝光後讓全場都笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
美國攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)今天(25日)在沒有任何安全繩索與裝備的情況下，成功攀登世界知名摩天大樓之一—台北101。紐約時報(New York Times)訪問了同為這項極限運動愛好者的法國蜘蛛人羅伯特(Alain Robert)，曝光攀爬台北101的難度與挑戰。 法律風險 紐時指出，與攀岩不同的是，攀爬摩天大樓因為通常違法，大多數時候被視為一項「地下運動」。自1990年代以來，羅伯特已爬過約200棟建築，大多是徒手完成，但也因此被捕超過170次。 羅伯特說，「你感覺自己就像是在拍電影」，「身後有警察試圖抓住正在爬樓的壞人」。 由於風險極高，很少有人能像霍諾德一樣獲得官方許可，並透過Netflix全程直播。現年40歲的霍諾德在挑戰攀登前提到：「我從來不想被逮捕。」 挑戰都市叢林中的體能極限 此外，相較於寧靜的大自然，攀爬摩天大樓必須克服城市噪音和圍觀的群眾，對體能的需求也和一般攀岩者有所不同。 曾於1986年攀登加拿大國家電視塔(CN Tower)的美國攀岩家古德溫(Dan Goodwin)指出，在天然岩壁上，每一步都是新謎題，動作變化多端；但在大樓外牆，攀爬者必須
美國自由攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)今天(25日)成功挑戰徒手攀爬台北101大樓。在91分鐘的攀爬過程中，獲得國內外媒體高度關注，台北101成為全球焦點。國內學者、專家認為，台灣在目前的政治局勢下，國際場合露出並不容易，但透過像這樣的創意方式，成就城市、國家行銷，未來也可以透過「運動公關」，借力使力，增加台灣的曝光機率。 霍諾德成功攀101 華郵形容台灣在中國壓力下成功行銷 在串流平台Netflix鏡頭與現場歡呼聲夾擊下，美國攀岩名將霍諾德(Alex Honnold)25日耗時約91分鐘，徒手攀上高508公尺、環太平洋地震帶上最高摩天大樓-台北101大樓塔頂，沒有繩索、沒有吊帶、也沒有安全網，成為第一位在不使用任何防護裝備下登上101塔頂的攀登者。 這項創舉吸引多家外媒爭相報導，華盛頓郵報形容，飽受抵禦中國壓力之際的台灣，趁勢抓住行銷國際的機會。 Netflix全程直播 學者觀察成功達到3行銷組合 世新大學公共關係暨廣告學系教授許安琪指出，從行銷的觀點來看，最致勝的法則是「不銷而銷」。從這次霍諾德成功攀頂台北101，可以看到3個成功的行銷組合。一是國家行銷，也就是霍諾德在
