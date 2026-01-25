霍諾德徒手攀登台北101 外媒關注「不可預測的挑戰」

美國徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）今（25）日攀登台北101成全球矚目焦點，一早就有大批熱情民眾聚集在101大樓為他加油。而外媒也相當關注霍諾德的挑戰，CNN也以即時更新的形式進行報導。

攀岩好手霍諾德挑戰攀登台北101大樓。（圖／中天新聞）

霍諾德挑戰攀登台北101大樓，全程沒有任何安全防護，甚至沒有綁繩，極度大膽的作法讓全球都相當關注。而他原訂昨（24）日開爬，在最後一刻因為天候不佳的關係決定延至今日，有些民眾雖然撲空，但也表示支持，認為一切以安全最重要。

多家外媒也紛紛進行報導，CNN更是抵達現場進行直播，並以即時更新做文字報導。CNN在他進行攀登之前短暫地訪問，其中提到他的飲食。霍諾德表示他堅持「99%」以植物性食物為主的飲食，偶爾才會吃一碗夏威夷蓋飯。

據霍諾德 2020 年的一篇 Instagram 貼文中表示，他在開始關注自己的表現和碳足跡之後，就大幅減少了吃肉的量。而來到台北後，霍諾德也到世界知名的餐廳「鼎泰豐」用餐，餐廳的工作人員表示他相當喜歡素餃子。

而《NBC News》報導則稱，儘管霍諾德對徒手攀岩的挑戰並不陌生，他曾經攀登過優勝美地國家公園 3000 英尺高的酋長岩，以及其他一些壯舉，但攀登摩天大樓也有其不可預測的地方。

霍諾德在接受Netflix採訪時表示，「挑戰在於整體的體力消耗。隨著拍攝的進行，疲勞感會逐漸增強，這種感覺難以預料。我不知道會是什麼感覺。但這裡沒有任何時間壓力，所以你可以花盡可能多的時間待在一個地方，讓自己平靜下來。」

