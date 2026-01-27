霍諾德徒手攀登101「對台灣提升國際知名度幫助多大？」Yahoo民調揭網友想法

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，挑戰過程透過Netflix特別節目《赤手獨攀台北101：直播》全球直播，除了引發外界高度關注，也吸引CNN、紐約時報等外媒報導，讓世界看見台灣，對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。

Yahoo奇摩自昨（26）日發起「你是否有收看霍諾德徒手攀登台北101？」網路民調，截至今（27日）上午8時40分為止，共超3萬7千人參與投票。

對於「你是否有收看霍諾德徒手攀登台北101？」有過半數網友點頭，其中42.6%的網友投給「有，使用網路串流平台觀看」，8.9%的網友投給「有，在現場觀看」，38.1%的網友投給「沒有收看」，其中不知道／沒意見的網友占10.4%。

Yahoo奇摩發起「你是否有收看霍諾德徒手攀登台北101？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

至於「霍諾德徒手攀登台北101，你認為對提升台灣國際知名度的幫助有多大？」大部分網友給予正面肯定，有40.1%的網友認為非常有幫助，有31.5%的網友認為還算有幫助，有8.8%的網友認為不太有幫助，有4.9%的網友認為完全沒幫助，其中不知道／沒意見的網友占14.7%。

Yahoo奇摩發起「你是否有收看霍諾德徒手攀登台北101？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

一派網友擔憂「101已經是國際知名地標了，是否還需要這類行銷？」、「日後崇拜偶像的年輕人去偷爬，萬一出事了？」另一派網友則大讚「邊看邊閉眼睛...太強了...成功真好」、「很厲害，而且完全無安全裝備」、「大家只記得徒手攀登高樓的第一人、提供場地的知名地標台北101，以及能夠開放心態提供場地的國家台灣，已經是前無古人後面恐怕也不會有來者」。

撰稿：吳怡萱



