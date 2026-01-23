霍諾德徒手攀登101外界質疑不斷 賈永婕4點反擊：不是豪賭而是展現專業治理能力

霍諾德徒手攀登101外界質疑不斷，賈永婕今天提4點反擊。（翻攝自「賈永婕的跑跳人生」臉書）

全球矚目！自由攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在明（24日）徒手攻頂台北101引熱議，不過外界也提出不少質疑，像是「極限運動」等同於「不負責任的賭博」等。對此，101董座賈永婕在今天提出了4點說明，「不是豪賭而是展現專業治理能力」。

霍諾德將於明天徒手攀登101，外界也對此事有不同的聲音。賈永婕今天說，「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上」，她說，各種不同的聲音可以理解。但是太負面、太惡意的曲解實在無法接受，所以她也提出了4點說明。

「極限運動」等同於「不負責任的賭博」？

賈永婕說，這是對專業的誤解，徒手攀爬（Free Solo）本身即為國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。

賈永婕表示，報導反覆強調「一旦失手即死亡」，卻刻意忽略：真正的專業，正是為了確保「不失手」而存在。本次活動由具備全球極限運動拍攝經驗的國際團隊執行，從結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃。將其描述為「不可控的冒險」，既不符合事實，也低估了專業團隊的風險管理能力。

風險存在社會不該容許？

賈永婕說，做任何事情都有風險，在家有風險、出門有風險、出國更有風險所有運動登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松，全都有風險。文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險。

賈永婕認為，將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，反而傳遞了一種保守而矛盾的價值觀，「保守思維真是可怕」！

「可能的最壞結果」當成唯一敘事？

賈永婕提到，報導多次假設「萬一失敗」、「如果死亡」，並進一步延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」。這種論述邏輯值得質疑，「我只能說哇塞！你真的很負面」。

「一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度」，賈永婕說，將本次活動批評為「對體育沒有意義」，實在不明白意義標準是什麼？

賈永婕說，極限運動的價值，不在於是不是一個大眾化的運動而在於它拓展了人們對「可能性」的想像邊界。這正是為什麼全球各地仍持續以紀錄片、實況形式，呈現這類挑戰，「然後一直說擔心有人會模仿，正常人都不會好嗎」？

台北101在豪賭？

「台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力」，賈永婕說，真正的責任不在於「有沒有挑戰」，而在於「如何管理挑戰」。她也再次重申，本次活動恰恰展現了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力，「這不是任性賭博、而是專業治理；不是衝動，而是制度下的執行。勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰。而這，正是這場活動真正想傳遞的價值」。

