霍諾德徒手攀登101成功「史上第一人」 卓榮泰：世界＋台灣＝突破極限
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功徒手攀爬台北101，成為史上第一人，數千名民眾現場見證、百萬人透過Netflix直播觀看這場歷史性壯舉。對此，行政院長卓榮泰下午也在臉書發文祝賀並表達看法。
霍諾德在上午9點正式挑戰徒手攀登101，在歷時1小時31分後順利完成這項壯舉，成功登頂101。美國《CNN》更是以首頁不斷更新方式報導，稱霍諾德為「已知首位在未使用繩索或任何安全防護裝備的情況下，成功攀登這棟高達1667英尺、名列全球最高摩天大樓之一的人」。
卓榮泰下午也在臉書發文，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩」。
卓榮泰表示，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。世界+台灣= 突破極限。卓榮泰也盛讚，「霍諾德真勇，台灣真正水」，還提到連有懼高的自己也一直看到底。
不少網友也到卓榮泰臉書底下留言，「恭喜霍諾德徒手攀登101成功，同時讓世界看見台灣」、「太厲害了，也宣傳了台灣」。
