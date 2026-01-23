霍諾德徒手攀登101明天登場！網憂失足恐致死 賈永婕公開回應了

記者蔡維歆／台北報導

聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（23日）早上9點將挑戰徒手、無繩索保護下攀登高達508公尺的台北101，並於Netflix全球直播。台北101董事長賈永婕也坦言壓力爆表，22日深夜在社群發文直呼自己「緊張到停不下來，一直吃東西」。而被問到防護措施，她也回應了。

賈永婕跟美國攀岩傳奇Alex Honnold合照。（圖／圖／翻攝自X平台 @tinaku1991、臉書）

由於現場沒有設防護網，外界都對安全有所顧慮，賈永婕表示：「不會，一切都非常專業的。」即使如此，她坦言自己仍然很焦慮，「我一直狂吃東西，希望趕快把時間快轉」，對於這場前所未有的都市徒手獨攀挑戰，霍諾德坦言「一旦掉下去就會死」，賈永婕認為：「不會，會很順利的，不要擔心。」

廣告 廣告

艾力克斯霍諾德這次攀爬，對於外界認為他不設安全網，此舉形同「玩命」，他強調事前有縝密的勘查及計劃，「我三十年的攀登經驗就是安全網。」據外媒報導，Netflix此次直播早已設好安全防範措施，將採10秒延遲直播方式，以防有任何意外發生時，能即時切斷轉播畫面。

更多三立新聞網報導

二度人工受孕求子成功！38歲張齡予宣布懷第二胎 「寶寶性別」曝光

洪詩顧失智公公把屎把尿！二寶媽張齡予不忍發聲了：不會比看護厲害

罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光

昔浴室流理台被服務一天多次！郭書瑤爆7年沒性生活 丫頭曝致命關鍵

