霍諾德徒手攀登101遭台灣人酸「想紅」 游泳教練看不下去：就是在拒絕理解專業

美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）24日將挑戰徒手攀登台北101大樓，消息曝光震驚全球，不過也伴隨著不少民眾對於「安全性」的擔憂，甚至出現「只是想紅」的質疑聲。對此，游泳教練許汶而發聲鼓勵，表示「真正危險的，從來不是被記錄的挑戰」，呼籲大家能以正面心態看待這次的挑戰。

徒手攀登101變「公共危險罪」？游泳教練揭東西方文化差異

霍諾德24日將登上台灣最高樓，挑戰徒手攀登台北101，藏在掌聲的背後，更多的是質疑聲，有人擔憂「出事了誰負責」，有人批評這樣的行為根本觸犯「公共危險罪」，甚至有人大酸「想紅吧」，許汶而22日發文感嘆，種種流言已經顯示出東、西方社會的文化差異。

許汶而解釋，在西方文化中，面對高風險挑戰時，往往會被詢問「準備了多久」、「專業與訓練背後是什麼」、「嘗試的意義是什麼」，其中面臨的重大風險，更被直接視為需要被理解與管理的成本，而不是「必須被全面消滅的錯誤」。

然而，若同件事發生在台灣或其他東亞國家中，反應卻大不相同，迎來更多的是「萬一出事怎麼辦」、「誰要負責」，許汶而直言，東方人太習慣把「不出事」當成最高價值，卻不去思考「如果什麼事都不敢做，代價又是什麼？」這也解釋了看似英勇的冒險者，在台灣卻容易被貼上愛出風頭、想紅、不要命的標籤。

成功失敗都被嗆！游泳教練嘆「東方挑戰極限者」困境

許汶而感慨說道，以往挑戰泳渡海峽時，也被頻頻潑冷水，認為不可能完成，成功了會被嗆「運氣好、想紅」，失敗了更會被大酸「活該」，但「真正值得被討論的，不應該是他會不會出事，而是我們是否還允許這個社會，存在願意走在風險前面的人。」

該篇貼文掀起網友熱議，「會說『想紅吧』的人不知的自己只是隻井底之蛙」、「很認同你談到『風險』在不同文化中被解讀的差異」、「說得很好ㄟ，人家肯定是做足了準備才敢這麼做的」、「送他一個好天氣」，也有網友點出「這是為什麼那些發現新大陸的冒險家永遠都是西方人」。

拍攝挑戰過程=出風頭？游泳教練大酸：就是拒絕理解專業

許汶而23日更新貼文，表示在眾多留言中，看見了不少人將焦點從「風險」轉移到「為什麼需要拍攝」，甚至大酸「想挑戰就安安靜靜的挑戰，找拍攝就是想出風頭」，他認為，這也完全反映出大眾對於「他人受到關注」的敏感與不安，甚至可說是「眼紅與嫉妒」。

他直言，東方社會中比較不認同「出風頭」的人，往往教育應該當個乖孩子，甚至會把那些「不一樣的人」貼上標籤，但其中卻忽略了基本的事實，就是「拍攝合法」、「不是任何人想挑戰，就請得來 Netflix」、「可被驗證的能力」以及「完整的風險評估」。

「其實是在拒絕理解專業」，許汶而感嘆，這些把攀登101的動機簡化成「想紅」，實際上就是在拒絕理解那些「願意為選擇承擔代價的人」，因為真正危險的，往往不是被記錄的挑戰，「這個世界最不缺的就是負能量，期待Alex明天能夠順利成功登頂，帶給這個世界更多鼓勵與光明！」



