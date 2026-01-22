霍諾德徒手攀登101！萬一掉下來怎麼辦？藝人保鑣揭「最壞應變方式｣

記者蔡維歆／台北報導

賈永婕跟霍諾德合照。(圖／翻攝自賈永婕臉書）

曾以紀錄片《赤手登峰》震撼全球的世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於台灣時間1月24日上午9時，挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101。台北101董事長賈永婕21日率先在社群平台曝光與大神的合照，並率領團隊祈福拜拜，祈求挑戰順利圓滿。但「如果真的掉下來怎麼辦？」也成為不少人心中的最大疑問，對此，一名具多年實務經驗的藝人保鑣也回應了。

台北10周邊已開始做防護措施。(圖／記者賴俊佑攝影）

Alex Honnold 將面對高度達508公尺（約1,667英呎）的玻璃、鋼骨與混凝土。他計畫在完全不使用繩索或安全保護裝備的情況下，僅憑雙手雙腳一口氣攀上101層。這場壯舉將透過 Netflix 全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。近日已有不少民眾目擊他在101外牆試爬，紛紛驚呼：「心臟幫他漏了好幾拍！」

如今根據《NOWNEWS》報導，一名藝人保鑣受訪直言一旦攀爬者在半空中發生意外，現場保全能做的，是替後續救援爭取空間，相關應變應該早已有分工設計，「例如消防單位可能事前準備充氣床或救援設備，但現場維安能做的，就是第一時間協助疏散周圍民眾、拉出安全距離，讓攀爬技術團隊與救援人員能順利進出場。」保鑣能做的是確保運動員在進出與準備階段不被打擾，讓他能專心完成挑戰，真正能深度介入攀爬本身的，還是攀爬者自己的技術團隊與隨行安全人員。

