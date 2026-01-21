霍諾德徒手攀101倒數3天！賈永婕率團參拜 笑稱：神明最期待、視野也最好

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於本月24日徒手攀登台北101大樓。台北101董事長賈永婕昨（20）日在社群平台吐露心情，表示這次是史詩級的跨國合作，她率領團隊前往參拜祈求活動順利，甚至首度進行「中英文雙語拜拜」，並笑稱「神明一定也很期待週六的活動，畢竟祂的視野最好」，希望庇佑一切平安圓滿。

霍諾德將於24日徒手攀登台北101大樓，賈永婕率團參拜祈求活動順利。（圖／賈永婕 IG）

台北101邀請來自美國的霍諾德挑戰赤手獨攀台北101，屆時將由Netflix進行全球直播。為了替活動暖身，賈永婕日前也親自上陣，實際攀登至台北101頂端，掀起熱議。值得注意的是，霍諾德上週末曾試爬台北101，從大樓內餐廳觀眾拍攝的畫面可見，即便有繩索保護，高難度挑戰仍讓目擊民眾震撼不已。

賈永婕坦言，面對霍諾德即將徒手攀登台北101，內心其實相當緊張，「我懂，也知道這件事有風險，這幾乎是人類史上不可能的任務。」但她也表示，若能促成這個歷史性時刻，把世界紀錄留在台灣、留在台北101，「那會是一件非常驕傲的事情。」

賈永婕率領團隊、工作人員於台北101一樓祈求平安、圓滿，直呼「幹大事」興奮又爽快。她笑說，台灣、美國、英國的頂尖團隊齊聚一堂，一起拜拜，「這是台北101史上第一次中英文雙語拜拜，我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚！超爽的！」

