霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場

社會中心／林昀萱報導

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。

霍諾德在未使用防護裝備下僅花了91分鐘就登頂，引發正反兩派評價。許多歐洲媒體質疑，這類極限行為雖然引起驚嘆，但Netflix直播此行為有倫理上的重大疑慮，令人毛骨悚然又不負責任。據《民視新聞網》報導，高大成也認為，不該將這樣的危險行為包裝成「英雄式壯舉」，並以過去的社會案件為例，部分人無法正確消化判斷，恐會產生「試試看」的想法，引發致命風險。

法醫高大成發表對霍諾德攀登101的看法。（圖／翻攝畫面)

近日一名替代役男疑飲酒搭乘多元計程車返家，途中與司機發生爭吵被丟包在台64線快速道路上，慘遭4輛行經車輛輾斃。高大成也將此事和霍諾德徒手攀登101擺在一起，指出當事人可能會辯稱「不知道會發生意外」，但高速行駛環境本來就可能出現風險要預判後果，直言事後不安報警，代表這件事確實是有風險。他強調，霍諾德是在「被允許」情況下徒手攀登101，即使有簽署切結書仍涉及公共道德，不該允許這類價值判斷失衡事件發生。

