霍諾德徒手攀101掀熱潮 高雄電影館新春VR特典《極限攀登》回顧傳奇

VR體感劇院回望霍諾德最重要的經典作品，推出 《極限攀登》新春特典場，邀請觀眾重返他攀登阿爾卑斯山與酋長岩的場景。

[Newtalk新聞] 高雄市電影館2月片單精彩可期，集結新春特別放映、雙重經典單元及228和平紀念日特別放映與映後座談，從動畫經典、文學改編、華語情感名作、歷史記憶影像到VR沉浸體驗，打造橫跨世代與類型的觀影版圖。適逢農曆新年，該館也同步祭出觀影好禮，即日起至2月22日憑高雄市電影館、內惟藝術中心、VR 體感劇院三館任一場有價票根，即可兌換超人氣插畫家「鼻妹」限定紅包斗方一份，再加碼贈「青花驕－牛培根招待券」。另外，還有「好『馬』吉・免費看電影」活動，只要個人身分證件中含有「馬」(含同音不同字)，於指定兌換時段至內惟藝術中心售票服務台出示有效證件，即可兌換「初一限定場次」免費電影票一張，新春好禮送好送滿。

美國極限攀岩傳奇霍諾德(Alex Honnold)近期完成「徒手攀登台北101」的震撼挑戰，在全台掀起一波極限運動熱潮，也再次引發外界對其攀岩歷程與影像紀錄的高度關注。VR體感劇院特別回望他最重要的經典作品，於農曆春節期間2月20、 21日推出 《極限攀登》新春特典場，邀請觀眾重返Alex最經典的攀岩里程碑阿爾卑斯山與酋長岩，近距離感受他在萬丈深淵前的極限專注，活動票券將於2 月12日正式開賣，沉浸體驗《極限攀登》的震撼魅力。

除VR新春企劃外，高雄市電影館亦規劃多元新春片單提供不同選擇，《虎豹小霸王》、《我家的事》、《陽光女子合唱團》、《東京牛仔很忙》等新春特別放映作品。其中首推影史經典《虎豹小霸王》，由喬治．羅伊．希爾執導，勞勃．瑞福與保羅．紐曼攜手主演，描繪兩位風度翩翩的強盜搭檔，在警方四面圍捕下逃亡至玻利維亞的傳奇旅程，電影打破傳統西部片嚴肅沉重的框架，巧妙融合幽默、冒險與浪漫精神，搭配經典配樂與瀟灑畫面，塑造出好萊塢影史上最迷人不羈的雙人組合，當年還是影壇新秀的勞勃．瑞福也一躍成為好萊塢新一代天王巨星，成為他傳奇演藝生涯的重要代表作。

新春特映佳作還包括描寫台灣家庭情感糾葛、榮獲金馬獎肯定的《我家的事》；由林孝謙執導、翁倩玉睽違多年再登大銀幕的《陽光女子合唱團》，上映至今票房已突破3億，以女性互助與生命韌性為主題；井浦新與國村隼主演的《東京牛仔很忙》，在異國文化與人生迷惘中，尋找自我與未來方向。雙重經典單元選映《頤和園》與《藍宇》，兩部作品皆以「六四事件」作為關鍵歷史背景，讓私人情感在政治創傷的陰影下展開，成為華語電影史上難以忽視的經典之作，也與228和平紀念日「遙望歷史、凝視創傷」的策展脈絡形成深刻呼應。

2月藝術院線片單陣容堅強，包括宮崎駿經典《魔法公主》最新4K紀念版，影像色彩與細節更顯細膩，觀眾得以在大銀幕上重新感受這部動畫經典所蘊含的壯闊與溫柔；新海誠原作首度真人化的《秒速5公分 真人版》，延續對時間與距離的敏銳觀察，將關於成長、失去與無法兌現約定的淡淡哀愁，轉化為更貼近現實質感的影像；許承傑導演最新喜劇力作《雙囍》，以輕快幽默的節奏包裹家庭與親情的複雜關係，是一部笑中帶淚、充滿人情味的華語作品；趙婷執導、改編自莎士比亞家族故事的《哈姆奈特》，從母親視角出發，細膩刻畫喪子之痛如何改變家庭關係，也重新想像《哈姆雷特》背後那段被歷史忽略的情感根源，讓經典文學與真實人生在影像中深刻交會。

2月尾聲228和平紀念日特別放映《超級大國民》、票房破億國片《大濛》及《民主之眼》。《超級大國民》由萬仁執導，描繪政治受難者在白色恐怖陰影下的內疚與自省；《大濛》由陳玉勳執導，以少女為兄尋屍的旅程，映照1950年代社會的悲傷與溫柔；《民主之眼》則透過三部曲紀錄台灣民主化過程中的關鍵影像，串聯1980至2000年間的社會運動與政治轉型。三部作品皆將搭配映後座談，分別邀請影評人鄭秉泓、《大濛》美術指導王誌成及《民主之眼》導演鍾宜杰，與觀眾一同分享對歷史與民主價值的理解。

高雄市電影館新春推兌換超人氣插畫家「鼻妹」限定紅包斗方活動。 圖：高雄市電影館/提供

高雄市電影館規劃多元新春片單首推影史經典《虎豹小霸王》。 圖：高雄市電影館/提供

宮崎駿經典《魔法公主》最新4K紀念版，影像色彩與細節更顯細膩。 圖：高雄市電影館/提供

《藍宇》以低調而深刻的方式描寫90年代北京社會中的同志情感。 圖：高雄市電影館/提供

《超級大國民》描繪政治受難者在白色恐怖陰影下的內疚與自省。 圖：高雄市電影館/提供