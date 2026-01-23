霍諾德徒手攀101明登場！外界憂「意外全球直播」Netflix已做好準備

艾力克斯霍諾德24日將挑戰攀爬台北101，賈永婕日前也提出幾點呼籲。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德預計將在24日上午在台北101進行攀爬挑戰，當天附近也會進行交通管制，不過近日有不少民眾在附近直擊到他練習狀況，外界也擔心由於艾力克斯沒有任何安全防護，意外是否可能直接透過串流平台Netflix直播至全球，但外媒透露Netflix已經做好嚴密控管。

根據《The Observer》報導指出，轉播過程中會有10秒的延遲，製作團隊可在發生重大意外狀況時，即刻中斷畫面的播送，避免影像直接傳送到全球，而過去2004年「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特攀爬台北101時，現場也有醫護人員戒備，以免突發狀況發生。

此外，台北101董事長賈永婕日前也發文表示，這次活動現場動員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業還有精密的計算，任務複雜、挑戰相當高。她呼籲，「請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務；請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。」她最後也請大家尊重獨家直播畫面，「不要硬闖、不要干擾。最好的視角，就是Netflix的官方直播。」

