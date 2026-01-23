霍諾德徒手攀101明登場！轉播已有「1準備」 避免觀眾看見慘狀

霍諾德徒手攀台北101於24日上午9時登場。（圖／Netflix）

聞名全球的40歲美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將於明（24）日上午9時透過Netflix進行直播特別節目《赤手獨攀》，挑戰徒手、無繩索保護下攀登高達508公尺的台北101大樓，引起國際關注。他也多次強調自己並非在玩命，而是經過長久的訓練及勘察。據外媒報導，製作方已採取嚴格的技術防範措施，直播將設有約10秒的延遲，若不幸發生意外時能及時切斷轉播畫面，確保畫面不會即時傳送到全球觀眾眼前。

台北101高度達508公尺，由八個層層堆疊的方形結構組成，外觀宛如倒置的水桶。霍諾德此次挑戰的高度，比英國倫敦地標「碎片大廈」（The Shard）還高出約200公尺，且全程徒手攀爬，一旦失誤，後果將不堪設想。

英國媒體《觀察家報》（The Observer）報導形容，這場行動可比擬1974年法國高空藝術家菲利普佩蒂（Philippe Petit）橫越紐約世貿雙子星的鋼索壯舉，但不同的是，如今有數百萬觀眾透過螢幕即時觀看，任何意外都可能在全球觀眾眼前發生。

事實上，過去曾有人成功攀登台北101，是以徒手攀登高樓聞名的法國「蜘蛛人」攀岩家阿蘭羅伯特（Alain Robert）。羅伯特回憶，由於台北101在2002年施工期間曾發生強震，造成多名工人死亡，還有起重機從56樓墜落，一度被視為「被詛咒的建築」。但當被問及是否迷信「被詛咒」的說法時，羅伯特斬釘截鐵地回答：「一點也不。」

而羅伯特2004年受邀來台北101宣傳，然而在活動前12天，他卻在拍攝宣傳照時從交通號誌摔落，手肘骨折縫了15針。攀登當天不僅大雨滂沱，部分窗框仍包覆著光滑的塑膠膜，增加攀爬難度，因此當時全程都使用繩索防護。

不過羅伯特坦言，其實以地形來看，台北101並不算特別費力的類型，他為建築物的攀爬難度建立了一個1到10分的評分標準，他認為台北101只有5.5分、頂多6分，算是中等難度。

霍諾德2018年因徒手攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan）而成為奧斯卡得獎紀錄片《Free Solo》的主角，該片將他塑造成冷靜、精密、彷彿沒有恐懼的極限運動機器。

完成那次改寫攀岩歷史的壯舉後，霍諾德的生活似乎趨於平穩。他已婚並育有兩名年幼女兒，主持Podcast節目，也偶爾擔任世界攀岩賽事的賽評，這也讓外界不禁質疑「一名已成家立業的父親，為何仍願意冒如此巨大風險？」

近日許多影片在社群平台上流傳，霍諾德事前已多次繫繩演練攀爬路線，還會向大樓內的上班族揮手致意，甚至穿著一般運動鞋而非專業攀岩鞋進行訓練。霍諾德曾表示，希望觀眾在緊張之餘，也能感受到他攀爬時的快樂。他也曾半開玩笑地說：「有時候爬到一半，真的會想，天啊，我到底在幹嘛？」

報導指出，Netflix直播將設有約10秒延遲，以便在發生意外時能即時切斷畫面。外界也擔心，這類直播活動可能引發模仿效應，但數據顯示，真正從事徒手攀岩的人仍屬極少數。

