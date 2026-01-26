霍諾德徒手攀101！工傷協會痛批「拿人命當宣傳」遭網友圍剿
美國傳奇極限攀岩家艾力克斯·霍諾德25日成功徒手攀登台北101大樓，僅花費91分鐘便順利登頂，透過Netflix全球直播，讓世界看見台灣。這項創舉隨即引發社會討論，工傷協會當晚發表嚴正聲明，對此表達強烈譴責。
工傷協會指出，台灣多年來職業墜落死亡長期高居各類職災死因之首，這是制度性失靈的結果。協會提及2002年3月31日地震曾造成台北101工地5名工人死亡，信義路旁設立的工殤碑即是對此血淚歷史的提醒。協會質疑101業主容許人員在毫無完善防護措施的情況下攀登大樓，批評這不是勇氣，而是對職業安全的公然踐踏，是把人命當成宣傳素材。
協會強調，台灣位處地震帶，任何突發震動、強風或設備失效都可能瞬間奪命。當企業選擇無視工安，就是向社會傳遞極其危險的訊息，只要有話題，人命可以被犧牲。協會並問題台北市勞動局為何同意讓101舉辦此活動。
這項聲明隨即引發大批網友湧入協會臉書留言反駁。網友指出霍諾德是專業極限運動員，並非工人，這是經過專業團隊評估的極限運動表演，與工安議題無關。許多留言批評協會混淆概念，將極限運動與工地安全事故相提並論。
面對排山倒海的批評，工傷協會今早發表7點聲明回應。協會澄清從未否認攀登者的專業能力，也未將他與一般工地勞工做能力層次對比。協會強調，爭議核心不是他是不是工人，而是當極限運動被放在城市核心地標，被企業、平台甚至公部門協調宣傳，成為公共事件與品牌行為，就進入公共治理與社會示範的範疇。
協會表示，切結書與風險自負不能消滅公共責任，否則任何高風險活動只要一句他自己願意，就可跳過所有公共討論。協會指出，當社會長期面對高空墜落職災死亡居高不下，卻同時高調讚頌無任何防護的高空行為，這樣的價值呈現是否矛盾。協會看到的是同樣的高度、同樣的風險，在不同身分下被完全不同對待與敘事。
針對安全措施，台北市文化局回應，此次活動完全依照台北市電影委員會相關規定辦理，由台灣劇組依程序申請，所有作業流程均依SOP執行。台北市勞動局則依勞檢自治條例，針對所有繩索操作人員的資格證書與安全裝備進行檢查。
台北市長蔣萬安表示，為讓活動順利在Netflix全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊確保活動順利進行。
