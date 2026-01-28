霍諾德徒手攀101＝玩命？學者轟「1類人」長期賭命：大家在自毀生命

記者施春美／台北報導

美國傳奇攀岩家霍諾德25日徒手攀登台北101，震撼全球。（圖／記者鄭孟晃攝影）

美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，但也有許多人認為他在玩命，生科系副教授黃貞祥表示，事實上，人們將他歸類為玩命狂人時，卻對自身更普遍、更致命的風險視若無睹，例如每天熬夜到凌晨、菸酒不停、餐餐吃外賣等自毀型生活方式，其實才是長期在賭命。

清大生命科學暨醫學院副教授黃貞祥在其臉書表示，「極限運動員」這5個字幾乎已成霍諾德的標籤。一般人認為，極限意味著瘋狂、不計後果，但這種理解非常草率，「因為只看見結果的驚險，卻完全忽略過程的嚴密。」

廣告 廣告

更致命的生活風險：熬夜到凌晨、菸酒不停歇、餐餐吃外賣

黃貞祥表示，霍諾德的每次攀登都是長年準備的總結：反復用繩索練習每一段路線，將無數動作刻進肌肉記憶，連呼吸的節奏都經過計算。他會在狀態不對時轉身下撤。這是冷靜到近乎冷酷的自我管理。

「真正諷刺之處在於，當我們急著把他歸類為玩命狂人時，」黃貞祥表示，卻對身邊更致命的風險視若無睹，例如每天熬夜到凌晨，手機滑到眼睛乾澀、菸酒不停歇、外賣成主食、壓力來就靠毒品或藥物麻痺自己。他提醒，這些畫面沒有高度、沒有懸崖，於是被我們歸類為日常，甚至被包裝成「努力生活」的證明。

不在乎健康的生活方式 才是最殘酷的競賽！

黃貞祥表示，正因如此，成天抽菸、酗酒、嗑藥、熬夜的肥宅，其實才是真正的極限運動員。因為他們參與的是一場最殘酷的競賽，他們每天都在測試身體的容忍上限，卻沒有護具，也沒有退場機制。他們不是一次性把風險推到最高，而是用長期消耗，把身體逼進死角。

黃貞祥表示，從風險的本質來看，兩者的差異一清二楚。相較於霍諾德面對的是顯而易見的危險，他因此必須謹慎管理每個風險，相反地，日常自毀型生活的風險是隱形的，被分散在每個夜晚、每次應酬中。

奪命深淵藏在習慣中 學者嘆：長期熬夜卻被說成敬業

他表示，人類天生擅長躲避眼前的威脅，卻對長期累積的傷害反應遲鈍。深淵就在腳下時，恐懼會讓人止步；深淵藏在習慣裡時，麻木反而成了保護色。於是，徒手攀岩被視為瘋狂，長期熬夜卻被說成敬業。

黃貞祥表示，此次人們把霍諾德塑造成異類，因為如此一來，就不用面對一個令人不安的事實：有人真的可以靠紀律，把恐懼轉化為流程，把高度不確定的風險壓縮到極低。相較之下，對於那些明知有害卻不願改變的生活方式，人們卻百般體諒，推稱「壓力太大、環境所逼」，彷彿只要人數夠多，就能把錯誤稀釋成常態。

人們的日常自毀常把責任分給工作、社會、年紀、運氣

黃貞祥表示，整件事其實是一場關於責任的逃避。徒手攀岩者必須為每一個動作負起全部後果，沒有藉口，也沒有替罪羊。日常自毀卻可以把責任分散給工作、社會、年紀、運氣，直到某一天身體出問題，才驚覺帳單早已累積多年。

黃貞祥表示，霍諾德此次的攀登101，提醒人們重新審視自己的生活方式。真正值得警惕的，往往不是那些看起來驚險的選擇，而是那些被我們稱為理所當然的習慣。人們應該自問，究竟什麼才是長期賭命。因為在無聲無息之中，那場最漫長、最難退出的極限運動，可能早就開始了，而且，參賽者正是每天坐在沙發上的我們。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

更多三立新聞網報導

霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物

400萬人注意！失眠≠睡眠時數 醫曝「它」才是關鍵：這樣能秒睡

年奪5.4萬命！「7症狀」是罹癌警訊 醫示警：吃不下最慘

獨家／陸92歲嬤日睡20小時、體猛健 台灣醫驚嘆「1句」：還真沒見過

