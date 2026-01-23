霍諾德徒手攀101！賈永婕「焦慮心情全吐」：陷入無法控制的狀態

記者林汝珊／台北報導

聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（23日）早上9點將挑戰徒手、無繩索保護下攀登高達508公尺的台北101，並於Netflix全球直播。台北101董事長賈永婕也坦言壓力爆表，22日深夜在社群發文直呼自己「緊張到停不下來，一直吃東西」。

賈永婕為此事也相當焦慮。(圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕在粉專發文表示：「怎麼辦，我陷入一個無法控制的狀態，一直吃、一直吃、一直吃！要怎麼停啊？」並附上先前為活動宣傳，親自登上台北101頂端、觸摸避雷針的照片，看得出對此事相當焦慮。

艾力克斯霍諾德這次攀爬，對於外界認為他不設安全網，此舉形同「玩命」，他強調事前有縝密的勘查及計劃，「我三十年的攀登經驗就是安全網。」據外媒報導，Netflix此次直播早已設好安全防範措施，將採10秒延遲直播方式，以防有任何意外發生時，能即時切斷轉播畫面。

