霍諾德徒手攻頂台北101！ 網友見自拍畫面驚：沒套保護殼
美國攀岩名將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，僅花費1小時31分鐘順利登頂，震撼全球觀眾。完成壯舉後，他站在頂端揮手致意，並拿出手機自拍，紀錄下這歷史性的一刻，有網友卻發現他的手機沒有套保護殼。
霍諾德的攀登過程由Netflix進行全球直播，引發廣泛關注。不過，除了他在塔尖自拍的畫面令人驚嘆外，有眼尖的網友發現，他的手機竟然未安裝保護殼，且在攀登過程中，手機一直放在褲子口袋中。
有攀岩愛好者指出，將手機放在褲子口袋中進行攀爬，可能會導致腿部動作受限，甚至影響攀爬節奏。更令人驚訝的是，霍諾德使用的是未安裝保護殼的裸機，這使得整個挑戰的難度和風險進一步提高。即便如此，他仍然成功完成這項驚險的挑戰，為極限運動寫下新的一頁。
由於霍諾德登頂時，個人社群平台X（推特）甚至還轉發了Netflix Sports的貼文，知名網紅「姆士捲」在社群平台發文笑言「你可能好奇，攀上頂端的人在做什麼，他在滑推特」。該貼文引發熱烈討論，不少網友留言：「我跟他終於有共通嗜好了」、「找訊號找到101頂端，有夠威」、「如果上面放過降落傘，再跳下來就完美了」。
