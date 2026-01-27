霍諾德徒手爬台北101卻不怕？本人親解3關鍵 醫揭「大腦真相」：網看完背脊發涼
傳奇攀岩家霍諾德挑戰徒手攀登台北101大樓，許多人也好奇，難道霍諾德真的不會感到害怕？精神科醫師楊聰財指出，事實上，他早在10年前就接受過功能性磁振造影（fMRI）掃描，結果發現霍諾德處理恐懼的方式與常人截然不同，他的大腦在面對威脅時，幾乎不會產生反應。
杏仁核冷感？ 大腦掃描揭露不怕死真相
根據Newsweek報導，霍諾德早在2016年就接受過認知神經科學家約瑟夫（ Jane Joseph）的腦部掃描研究，當時研究重點在於大腦中的「杏仁核」（Amygdala），這是負責偵測潛在威脅、觸發情緒反應與壓力的核心區域。研究結果發現，雖然霍諾德的大腦結構與常人無異，但在面對足以誘發強烈恐懼的影像刺激時，一般受試者的杏仁核會劇烈活動，霍諾德的杏仁核卻幾乎沒有反應。
約瑟夫指出，這可能是他的杏仁核天生反應層級較低，也可能是他的「前額葉皮質」（Prefrontal cortex）調節系統過於強大，能夠完全壓制恐懼訊號。
是天賦還是苦練？ 霍諾德我只是習慣了
倫敦大學學院（UCL）情感大腦實驗室主任沙羅特（Tali Sharot）分析，要完成霍諾德那樣的挑戰，必須具備極低的恐懼反應，而這種特質部分來自遺傳，部分則與長期經驗有關。
針對科學界的發現，霍諾德本人在Podcast節目上表示，這並非他天生異稟，而是長期練習的結果，「只要對某種刺激接觸得夠多，你就會脫敏。所以不是我的杏仁核不運作，而是那種程度的刺激還不足以觸發它。」
霍諾德表示，「人們總愛看別人做一些奇特的事，然後說『那肯定是因為他們天生與眾不同』，但如果他們也努力練習很長一段時間，他們也能做到。」
杏仁核真的「掌管恐懼」嗎？
是，但不是唯一，也不是老大。在大腦裡，「杏仁核（amygdala）」確實是恐懼處理的關鍵節點，但它比較像是：威脅偵測器+情緒警報器，而不是「恐懼的總司令」。杏仁核主要做三件事：
1、快速掃描危險
．對高度、速度、失控、表情、聲音、疼痛預期特別敏感
．反應速度極快，常常在你「想清楚之前」就先啟動
2、啟動身體反應
．心跳加快、肌肉緊繃、呼吸變淺
．透過下視丘 → 自律神經系統
3、標記記憶
．讓「恐怖經驗」更容易被記住（避免下次再犯）
但重點來了，杏仁核不是單獨工作，它隨時被前額葉皮質PFC監控與調節。
有些人天生恐懼感真的比較低嗎？
有「傾向」，但不是宿命。天生差異確實存在，研究發現，不同人之間確實存在以下差異：
1、杏仁核對刺激的反應門檻
2、杏仁核與前額葉之間的連線強度
3、壓力荷爾蒙（如皮質醇）分泌模式
4、多巴胺、血清素系統的敏感度
這些差異，部分來自基因、胎兒期壓力、早期成長環境，所以有些人面對高度、風險、緊張時 身體反應真的比較小；心跳、出汗、逃跑衝動較低。但這不等於「不會害怕」，而是需要更強烈、更陌生、更失控的刺激，才會啟動恐懼系統。
恐懼是「遺傳」還是「後天可以養成」？
兩者都有，而且會互相影響。遺傳決定「起跑線」，遺傳影響的不是「你會不會怕」，而是你多快會怕、怕的強度、怕之後恢復得多快。後天決定「訓練結果」，這正是霍諾德的關鍵。長期研究顯示，反覆、可控、成功的暴露經驗，會讓前額葉皮質學會「這是可預測的」，進而抑制杏仁核的過度反應，這個過程叫做：恐懼消退（fear extinction）與去敏化（desensitization）。
霍諾德不是「沒有杏仁核反應」，而是：
1、他的前額葉對「高度、攀爬、失足風險」有極強的控制與預測能力
2、杏仁核被「教育過了」
但要注意一件事，這種訓練高度情境專一，他不一定在所有事情上都「不怕」。
男生真的比女生恐懼感比較低嗎？
這題答案最容易被誤解。簡短結論：不是「男生比較不怕」 ，而是「恐懼表現型態與調節方式不同」。
．生理與荷爾蒙差異
1、男性：睪固酮較高，與風險承擔、抑制恐懼反應有關
2、女性：雌激素會影響杏仁核活性，在某些週期，恐懼與焦慮反應會更敏感
但這是機率差異，不是絕對
．大腦運作差異（很關鍵）研究顯示：
1、女性在恐懼刺激下：杏仁核反應不一定比較弱，但與記憶、情緒處理區連結更強
2、男性更常：用行動抑制恐懼，或直接「切斷感受」
這不是勇敢與否，而是處理路徑不同
．社會與文化影響（影響非常大）
從小開始男生被鼓勵「不要怕」「撐住」，女生被允許「表達害怕」，久而久之，男性更習慣壓抑或忽略恐懼，女性更能覺察與表達恐懼。但壓抑≠沒有 很多男性的恐懼，會轉化為衝動、攻擊、冒險，或身體症狀。
霍諾德他「不怕死」嗎？
其實是否定的。更精準的說法是，他對「他所熟悉的風險」沒有失控型恐懼。霍諾德本人也多次強調：
1、他極度重視安全
2、對不確定、沒把握的路線會直接放棄
3、真正讓他恐懼的是「準備不足」
這其實是一種高度成熟的恐懼系統- 不是缺乏，而是被精準調校過。
（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）
