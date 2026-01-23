霍諾德徒手爬台北101驚人酬勞曝光！本人霸氣喊：就算沒錢我也會去爬

美國極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日早上，以自由攀登方式挑戰台北101大樓，且全程不使用任何繩索或安全裝備，此舉引發國際高度關注。外媒指出，霍諾德攀登台北101的酬勞高達6位數美元中段，但他強調，就算沒給錢，他也會去爬。

​霍諾德日前接受《紐約時報》專訪，分享這次挑戰的幕後心境與細節，當被問及「這會是人生最大的一筆酬勞嗎？」霍諾德說，「也許吧！比我經紀人預期的還低。」他強調，自己願意免費去做這項挑戰，就算沒有節目拍攝，僅獲得101大樓官方允許，他就會去做。

​霍諾德自信說，「我知道我做得到，那很棒，光獨自坐在頂端就好瘋狂，爬這棟樓我不拿任何一毛錢，我拿的是表演酬勞，為你們免費而爬！」

談到具體酬勞，霍諾德笑稱，「我不會說，這數字有點尷尬！」他表示，若與主流體育相比，這筆錢算少，「你知道，大聯盟球員的合約動不動就1億7千萬美元」，隨後才透露，實際酬勞約為百萬美金。據知情人士透露，他將獲得6位數中段的報酬（約50萬美元，折合台幣約1577萬）。

​霍諾德說明，如果過程中遇到無法解決的狀況，他可以進入101大樓的任何陽台搭電梯。當被問到若未完成挑戰是否會拿不到全額酬勞時，他表示，「我不知道合約內容是什麼，但我也不在乎，如果我決定撤退，那就是我『必須』得撤，所以合約怎麼寫，一點都不重要。」

