霍諾德徒手爬台北101！練習畫面網嚇壞 醫學認證：沒在怕的狠人

生活中心／賴俊佑報導

全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)本週六(24日)將挑戰徒手攀登台北101，由Netflix進行全球直播，備受國際矚目；近日有網友分享霍諾德上週末試爬台北101的影片，雖然是練習有繩索保護，但高難度挑戰已讓路過民眾震撼不已。

霍諾德攀爬101練習畫面曝光！路人驚嘆

近日有網友在Threads發文驚嘆「我必須說：人類居然真的有人可以徒手攀爬建築物，這件事本身就已經超越常理了」，更有不少網友分享霍諾德上週末試爬台北101的影片，紛紛驚嘆「爬101對他來說跟走路一樣」、「這手應該要很有力吧」、「我爬樓梯都沒他快」。

美國攀岩傳奇Alex Honnold試爬台北101，路人紛紛拿起手機搶拍。（圖／翻攝自X平台 @tinaku1991）

霍諾德徒手爬酋長岩！紀錄片奪奧斯卡

霍諾德2017年在完全沒有繩索的保護下，攀上高達900公尺的「酋長岩」，不僅立下人類攀岩史的一大里程碑，此壯舉拍成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）更奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎，此次他將挑戰高度 508.2 公尺的台北 101，讓台北101再次躍上國際版面。

同時，霍諾德曾被科學家、醫生經過腦部核磁共振掃描診斷，發現他大腦負責處理恐懼的「杏仁核」，在面對極端險境的視覺刺激幾乎沒有反應，身處危險環境中也能保持冷靜與專注，是名副其實的「沒有在怕的狠人」。

美國攀岩傳奇Alex Honnold去年10月試爬台北101，並用一封信打動台北101董事長賈永婕。（圖／翻攝自X平台 @tinaku1991）

徒手爬台北101等待13年 一封信打動賈永婕

事實上，霍諾德早在13年前就曾經提出申請徒手攀登台北101，但遭拒絕，台北市文化局影委會總監饒紫娟說明，13年前拒絕的原因是安全上及時間上的籌備不及，為何後來可通過？台北101董事長賈永婕透露，霍諾德去年 10 月就曾來台場勘，並親自寫信給她，信中提到自己家庭美滿、擁有一對兒女，他向董事長保證「我絕對不是在玩命」，每一項挑戰都是經過極其精密的科學評估與訓練，這份對生命的尊重與謹慎態度，讓賈永婕點頭同意這場歷史性的攀登。

台北市文化局影委會總監饒紫娟說明，這次挑戰超過平常協拍的高度，已做好萬全準備，總計有26個局處以及民間團體共同來支援這個案子；《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）1月24日將在播出。

