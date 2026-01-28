霍諾德徒手爬台北101 Netflix直播創紀錄「衝上全球第3名」

《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE榮登Netflix全球英語節目排行榜第3名。（圖／Netflix）

世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上週日（25日）徒手攀上台北101，並在Netflix以《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE，直播創下了全球620萬的觀看次數，觀看小時達1,200萬，並榮登本週（1月19日至1月25日）Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍的寶座。不僅如此，《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE也在全球37個國家內闖進節目排行榜前10名當中！

由於週六陰雨綿綿，這場直播活動推遲到禮拜天才舉行。Alex Honnold完成他人生中的首次摩天大樓的攀登，在全球觀眾面前徒手攀登世界最高摩天大樓之一的台北101。

現場轉播由體育主播Elle Duncan、職業摔角手Seth Rollins、職業攀岩運動員Emily Harrington、攀岩評論員Pete Woods以及主持人Mark Rober在直播節目中分享他們的見解。最終，Alex Honnold歷時91分鐘30秒，成功攀登台北101，與全球觀眾一同見證這個歷史時刻。Netflix《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。

