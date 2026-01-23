霍諾德徒手爬101倒數1天！網憂出意外怎麼播 外媒曝Netflix「這對策」

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日徒手攀登台北101大樓，並全程透過 Netflix 進行直播。這項高風險挑戰引發全球關注，就連台北101董事長賈永婕也坦言，相當焦慮；不少網友更擔心，若發生意外，直播畫面該如何因應。對此，根據外媒報導，Netflix 轉播將設有延遲機制，以因應突發狀況。

霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日徒手攀登台北101大樓。（圖／Alex Honnold 臉書）

霍諾德此次將以「徒手、無繩索」方式攀爬台北101，僅憑藉自身體能與技術，攀升至高達508公尺、共101層樓的高度，難度驚人。他也曾在Netflix節目預告片中直言，「一旦掉下去，你就會死」，掀起全球熱議與擔憂。

根據英國媒體《觀察家報》報導，這次台北101的全球直播，Netflix的轉播畫面將設有約10秒延遲，外界推測是為了讓製作團隊在突發狀況發生時，能即時中斷畫面。不過，霍諾德過去曾多次強調，自己並非「玩命挑戰」，目前家庭生活美滿、育有一對子女，每一次攀登都是在縝密的科學評估與豐富經驗下進行。他對風險的審慎態度，也成為台北101團隊在多方評估後，點頭同意合作的重要因素之一。

活動倒數1天，賈永婕也在社群平台分享心情寫照，透露自己陷入「無法控制，一直吃、一直吃」，處於很焦慮又難熬的狀態。網友則紛紛留言打氣，「週六一切會順利的」、「讓世界看見台灣！」



