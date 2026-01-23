霍諾德徒手爬101為什麼不怕？科學家研究驚覺 他腦有1部位反應異常！

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德於明天（24日）早上9點在沒有安全繩的情況下，將徒手攀爬台灣最高的建築，科學家證實他腦部一構造與常人不同。Netflix提供

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德於明天（24日）早上9點在沒有安全繩的情況下，將徒手攀爬台灣最高的建築、高達508公尺的台北101，他曾表示下雨會讓建築外觀的玻璃與結構濕滑，增加攀爬難度，因此選擇向陽面讓乾燥速度變快。此外，他也因為身體的一構造與常人不同，讓他能夠面對這種高難度危險的攀岩活動！

1月24日艾力克斯霍諾德將攀爬由玻璃與鋼鐵構成的台北101外牆，並由Netflix對全球進行直播，這與他在奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中成名的花崗岩牆大不相同，這可能是他至今最難以預測的挑戰。摩天大樓比大多數天然岩壁更陡峭且更具重複性，動作對他身體造成的負擔方式也不同，而且他以前從未攀爬過這麼大的建築。

在此之前，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）2017年曾徒手攀登上3000英尺高的優勝美地酋長岩，立下人類攀岩史的一大里程碑，並拍攝成紀錄電影《赤手登峰》，獲得英國電影學院獎和奧斯卡最佳紀錄片等多個獎項。

腦中杏仁核反應異常 還要有萬全準備

當時科學家好奇他的腦部構造，曾對霍諾德的大腦進行 fMRI 掃描，播放許多災難畫面與持鎗、持刀的畫面給他看，發現霍諾德腦中的杏仁核（大腦恐懼中心）在面對極限威脅時幾乎沒有反應，這讓他能保持絕對冷靜。不過霍諾德接受訪問時曾強調，生理條件僅是基礎，更重要的是「萬全準備」，當所有變因都受控時，恐懼感自然會消失。

除了杏仁核對恐懼沒反映，霍諾德在進行徒手攀爬前，先經過長時間的實地訓練，他會掛著安全繩不斷找尋向上路徑，回到地面後做成了滿滿的筆記內容，紀錄著每一條可行路徑與危險，《赤手登峰》也揭露他有超強的記憶力，可記住每一個攀岩會經過的細小岩縫跟突起，那些都是保命的因素之一。

艾力克斯霍諾德腦中的杏仁核感受不到恐懼，讓他進行攀岩能比常人擁有更有利條件，但還需搭配萬全準備才能保命。翻攝IG＠alexhonnold

101斗拱結構成天然屏障 每8層樓設露台當「保命符」

而面對這次508公尺的高空考驗，霍諾德進行勘查後也表示，台北101竹節式的獨特斗拱建築外觀是他保命的安全網之一。由於每8層樓就設有一個節點露台，這讓攀爬過程並非「一墜到底」，而是由多個短程挑戰組成。霍諾德直言，這些露台增加了緩衝機率與心理安全感，比起其他平滑的摩天大樓，台北101更適合進行徒手獨攀。

這項設計也讓霍諾德能分段調整體能。他表示，101的結構在攀岩者眼中極具藝術感且複雜度高，能提供類似天然岩壁的變幻體驗，這也是他相中台北101作為人生最大都市挑戰的主因之一。

艾力克斯霍諾德將挑戰徒手攀登台北101，進行一項世界紀錄挑戰。Netflix提供

義大利傳奇廠商量身打造戰鞋 「折骨式」穿法維持穩定度

此外，由於霍諾德徒手攀爬，他腳下的鞋子就更加重要，針對台北101的玻璃與金屬塗層，義大利傳奇廠商La Sportiva為他量身打造了特製版TC Pro岩鞋。這雙亮黃色的戰鞋使用了抓地力極強的特殊軟橡膠，專為應對台北的高溫與濕度設計。霍諾德透露，看到這抹鮮豔的黃色穩穩吸附在牆面，是他內心最安定的力量。

專業攀岩鞋通常採取「折骨式」穿法，高手會穿著比實際尺寸小一兩號的鞋子，讓腳掌力量集中於趾尖。雖然這種穿法極其疼痛，卻是維持500公尺高空穩定的必要代價。這種對器材的極致追求，正是他能在極限環境下保持從容的關鍵。

Netflix全球零時差直播 5分鐘延遲確保「最後防線」

這場舉世矚目的壯舉將由Netflix全球同步直播。為了應對極限運動的高風險，轉播特別設置了5分鐘的延遲機制。主辦方強調，這不僅是技術上的安全考量，更是對潛在風險的最高層級管控，確保能及時切斷意外畫面。明天上午9點，全世界將共同見證這位傳奇人物在台北天際線寫下歷史。



