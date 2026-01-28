霍諾德徒手爬101熱血畫面創紀錄！ 直播創620萬次衝全球第3名

【緯來新聞網】世界頂級徒手攀岩家之一艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE挑戰徒手攀登台北101，在短短９1分鐘就完成挑戰。直播創下了全球620萬的觀看次數，觀看小時達1,200萬，並登上本週（19日至25日）Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍的寶座。不僅如此，《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE也在全球37個國家內闖進節目排行榜前10名當中。

霍諾德成功挑戰徒手攀爬台北101。（圖／AP／達志）

霍諾德為了這次挑戰，花了2個半月時間做準備，保持良好的身體狀態、規律飲食及充足睡眠，還在家中的健身房進行大量鍛煉。當初他原訂24日挑戰，可惜天氣陰雨綿綿，這場直播活動推遲到25日才舉行。最終，霍諾德歷時91分鐘30秒，成功攀登台北101，與全球觀眾一同見證這個歷史時刻。



事實上，霍諾德早在2013年就有意想爬台北101，當時國家地理頻道也有意願要進行直播，但因為太過冒險，導致合作破局，如今他終於在10多年後成功圓夢，登上台北101。Netflix《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。

霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，直播創下了全球620萬的觀看次數。（圖／AP／達志）

