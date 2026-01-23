霍諾德徒手爬101直播若有意外怎麼辦？製作單位已有「1準備」避放送事故

[Newtalk新聞] 美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）即將在週六（24日）挑戰徒手攀登台北101，Netflix 將對此進行全球現場直播，許多民眾好奇若發生意外怎麼辦，節目製作單位高層直播將如何進行，且預計會有10秒的延遲。

根據美聯社報導，霍諾德本周六上午，將以其代表性的「徒手獨攀」（free solo）方式，在不使用繩索或防護裝備的情況下進行攀登台北101，Netflix 將對此進行全球現場直播。

美聯社提到，赤手攀登101節目將延遲10秒播出，加拿大媒體CBC也引述熟悉製作單位的消息人士說法，播出時將有 10 秒的延遲。

Netflix直播設有約10秒延遲，以便在發生意外時能即時切斷畫面，節目製作公司 Plimsoll Productions 的高層史密斯（James Smith）表示，他在與霍諾德初步討論攀爬計畫後，便立刻聯繫影視風險管理公司Secret Compass。該公司曾支援過在南極拍攝企鵝，也曾協助「雷神索爾」克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth）走過澳洲摩天大樓樓頂延伸出的起重機。

史密斯強調，與霍諾德在直播中整個過程將保持溝通，他們在大樓內部安排許多攝影師、多個開口和逃生點，並有四名懸掛在繩索上的高空攝影師。這些人都認識霍諾德，會在整個攀爬過程中在他身旁。他們會為大家捕捉到驚人的畫面，同時也在那裡觀察霍諾德的狀況，如果發生任何問題，他們可以提供協助。

