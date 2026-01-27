霍諾德徒手爬101耳機在播什麼？歌單揭曉 本人再曝：其實幾乎都聽不到

攀爬過程中Alex Honnold配戴藍牙耳機，他透露音樂原本用於配速，但因訊號不穩多次中斷。（鏡報攝影組攝）

美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）前天（25日）完成徒手攀登台北101的高難度挑戰，全程未使用任何安全繩索，並以約91分鐘成功登頂，引發全球關注。隨著畫面曝光，不少觀眾注意到他在攀爬過程中配戴藍牙耳機，好奇究竟播放的是什麼音樂。霍諾德近日接受《Variety》專訪，親自說明當天的音樂選擇與實際狀況。

霍諾德徒手攀登台北101時耳機裡在聽什麼？

霍諾德在專訪中透露，當天播放的是一份他先前在開車時製作的搖滾樂播放清單，內容多為他長年喜愛的音樂，其中以美國前衛金屬樂團「Tool」的歌曲為主。他表示，這份歌單在過去幾個月的訓練中反覆使用，並非臨時準備。

廣告 廣告

不過，實際攀爬時的體驗與想像有所落差。霍諾德坦言，受到高樓環境影響，藍牙與訊號並不穩定，音樂多次中斷，「大部分時間其實根本聽不清楚。」

為何攀岩要聽音樂？ 霍諾德親揭「配速用途」

霍諾德進一步說明，音樂對他而言不只是放鬆工具，而是攀爬時的「時間參考」。他事前估算，每完成一段大樓外牆結構（俗稱「竹節」）約需5至6.5分鐘，只要掌握歌曲長度，就能快速判斷當下節奏是否偏快或偏慢。

不過在台北101攀登過程中，音樂與通訊多次中斷，他最終選擇不再執著於設備，「當我發現什麼都聽不到時，就想著算了，專心把自己的事情做好就好。」

通訊、音樂雙斷線 霍諾德：對攀爬影響不大

除了音樂問題，霍諾德也提到，與地面導播與製作團隊的通訊在攀爬期間同樣時常中斷。他表示，這並未造成心理壓力，因為自己長期習慣在高度專注的狀態下獨自完成攀登。

霍諾德唯一感到不確定的，是無法掌握直播進度，不知道是否需要調整速度，但最終仍選擇維持原本節奏持續向上，「在大樓結構死角能連上訊號，本來就很不容易。」

攻頂前風勢強勁 自拍畫面全無事前安排

談到最後攻頂階段，霍諾德形容，高處迎風面風勢明顯增強，每轉到特定角落時，彷彿被強風吹擊。至於成功登頂後留下的自拍畫面，他則表示完全沒有事前彩排。

霍諾德說，自己平時登山或攀岩成功後，也會拍照與親友分享，因此在台北101頂端留下影像，只是自然反應，「站在那樣的高度，拍一張紀念照其實很合理。」

更多鏡週刊報導

霍諾德攀101掀模仿...賈永婕擬人籲「不要硬上窗框小姐」遭砲轟 網怒勸刪：很多餘也很噁心

不吃肉也能徒手登頂101？ 醫揭「植物性飲食」助霍諾德突破極限！支撐驚人體能祕密曝

「是我們的玩命安全到以為那叫生活」 霍諾德攀101遭轟！專家挺：他在示範為選擇負責