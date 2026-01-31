霍諾德徒手爬101！ 谷歌執行長：原來上去有別條路

極限攀岩界的傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）於1月25日徒手挑戰台北101，不僅吸引許多人在線上觀看，一些原本就在大樓內部工作的員工也跑來圍觀，其中，位於台北101大樓73至77樓的Google台灣總部，員工們更是隔著玻璃窗拍下霍諾德攀登的震撼畫面，場面罕見。

霍諾德爬101。（圖／翻攝自皮查伊IG）

霍諾德於上周日早上9時開始攀爬台北101，費時91分鐘成功登頂，他在攀爬的過程，大樓底下滿滿人潮都在直擊，然而在大樓內部，也是有不少人拿起手機想要見證歷史。

Google總部位於73至77樓，許多員工也都站在窗邊拿起手機錄影，Google的執行長桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）事後在個人社群平台分享了多張當天的珍貴照片，他說：「這是Google同事們從我們75樓辦公室拍下、擁有最佳視角的幾張照片，記錄了霍諾德徒手單攀台北101的壯舉。恭喜Alex完成這項驚人的成就。」

看到霍諾德成功爬上101，皮查伊不禁笑道：「上次我造訪台北101時，只是搭電梯上樓，看來其實還有另一條路線。」

