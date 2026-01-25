霍諾德徒手登頂台北101！ 氣象粉專：1個月前就在分析天氣

美國知名攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日成功挑戰徒手攀登台北101大樓，耗時僅1小時31分鐘完成這項前所未有的壯舉，吸引全球觀眾矚目。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」發文表示，這次挑戰背後經歷了長達一個月的科學規劃與天氣分析，確保安全性和影像拍攝的最佳條件。

美國知名攀岩選手 艾力克斯 ·霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日成功挑戰徒手攀登台北101大樓，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」發文表示，這次挑戰背後經歷了長達一個月的科學規劃與天氣分析，確保安全性和影像拍攝的最佳條件。（示意圖／中天新聞）

天氣風險透露，這次挑戰的製作團隊早在一個月前便與他們聯繫，要求密切關注攀登當天的天氣狀況，並針對預定日期和備援日期進行詳細的天氣預測。由於台北冬季天氣變化快速，為確保攀登及拍攝過程的安全，團隊與氣象專家多次溝通，最終確保挑戰當天的天氣條件適合進行活動。

天氣風險表示，為了捕捉全程影像，攝影師需懸吊在高空進行拍攝，並在大樓各樓層架設攝影機。若風速過大或雲霧過濃，不僅影響畫面品質，更可能危及參與人員的安全。然而，當天的天氣如預期轉好，製片團隊順利完成轉播，讓這場精彩挑戰完美呈現。

霍諾德完成挑戰後，不僅展現了台灣地標台北101的壯麗，也讓世界看見台灣的熱情與專業。天氣風險感謝所有幕後英雄的努力，並特別提到合作的製片公司、Netflix以及台北101的支持，讓這場挑戰成為全球矚目的焦點。

