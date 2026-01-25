霍諾德徒手登頂台北101！ 氣象粉專：1個月前就在分析天氣
美國知名攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日成功挑戰徒手攀登台北101大樓，耗時僅1小時31分鐘完成這項前所未有的壯舉，吸引全球觀眾矚目。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」發文表示，這次挑戰背後經歷了長達一個月的科學規劃與天氣分析，確保安全性和影像拍攝的最佳條件。
天氣風險透露，這次挑戰的製作團隊早在一個月前便與他們聯繫，要求密切關注攀登當天的天氣狀況，並針對預定日期和備援日期進行詳細的天氣預測。由於台北冬季天氣變化快速，為確保攀登及拍攝過程的安全，團隊與氣象專家多次溝通，最終確保挑戰當天的天氣條件適合進行活動。
天氣風險表示，為了捕捉全程影像，攝影師需懸吊在高空進行拍攝，並在大樓各樓層架設攝影機。若風速過大或雲霧過濃，不僅影響畫面品質，更可能危及參與人員的安全。然而，當天的天氣如預期轉好，製片團隊順利完成轉播，讓這場精彩挑戰完美呈現。
霍諾德完成挑戰後，不僅展現了台灣地標台北101的壯麗，也讓世界看見台灣的熱情與專業。天氣風險感謝所有幕後英雄的努力，並特別提到合作的製片公司、Netflix以及台北101的支持，讓這場挑戰成為全球矚目的焦點。
延伸閱讀
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
挺蔣萬安當「台灣市長」？凌濤揭卓揆喊「台灣101」動機
稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？
其他人也在看
Alex攻頂101! 讚台北風景美 曝第一念頭:千萬別掉下去
生活中心／綜合報導只用了不到兩小時，徒手登上台北101，美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）登頂後分享心境，直呼登頂當下，台北景色真的太漂亮了，可是風真的很大，所以只想著在尖塔上要站穩，千萬別跌下來。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍台中市長人選難產！鈕則勳點出5大隱憂：別把支持者當塑膠
年底就是九合一大選，藍綠白陣營都在積極布局，其中台中市長部分，民進黨已經提名立委何欣純參選，國民黨目前仍陷入「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔和立院副院長江啟臣仍僵持不下，讓藍營基層非常擔憂。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳點出，藍軍在台中已出現5大隱憂，呼籲國民黨別掉以輕心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
陳佩琪陪同陳怡君中和掃街拜票 (圖)
台灣民眾黨新北市議員中和選區參選人陳怡君（前右）25日在民眾黨前黨主席柯文哲妻子陳佩琪（前右2）陪同下，一起掃街拜票，獲不少民眾歡迎。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
詭？男拒檢逆向上國道 撞騎士逃逸到案說斷片
詭？男拒檢逆向上國道 撞騎士逃逸到案說斷片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
再生雙法上路 累計4件外泌體違規廣告移交調查
（中央社記者沈佩瑤台北25日電）再生醫療雙法於元旦上路，坊間不少外泌體廣告彷彿可治百病，其實通通違法。衛福部醫事司長劉越萍今天指出，元旦至今已有4件外泌體相關醫美廣告違規案，移交地方調查釐清。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
入圍金馬獎《種土》化為畫作 引領壽山國中學生實踐永續
高雄市立壽山國中慶祝校慶，特別把藝術和校園結合，將入圍第61屆金馬獎最佳紀錄片《種土》的精神，化為20幅大型畫作，在壽山國中「永續藝術走廊」展出，引領學生從畫作出發，認識土地、理解環境，為永續未來種下一顆希望的種子，吸引師生和家長們的目光。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐洲3國總統紀念反俄帝起義 暴力鎮壓凝聚抵抗意志
（中央社記者游堯茹維爾紐斯25日專電）立陶宛近日舉行反抗俄羅斯帝國統治的「1863–1864年起義」週年紀念儀式，波蘭總統納夫羅茨基與烏克蘭總統澤倫斯基，應立陶宛總統瑙塞達之邀訪問立陶宛，出席一系列官方紀念活動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
俄國最大海軍基地斷電 原因竟是「數十年」裝置被酷寒壓垮
俄羅斯海軍最大的基地，在巴倫支海岸的北方艦隊總部北摩爾斯克（Severomorsk）遭遇停電。當局表示，數座已經有數十年歷史的電塔在這波超級酷寒天氣中垮掉，使得配電中斷。太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
廣東｜廣州站全面邁入高鐵時代
廣州站1月25日10時29分發出最後一班俗稱「綠皮車」的普速列車後，這座逾百年歷史的車站，將全面邁入高鐵時代。隨著未來廣南聯絡線等工程的推進，廣州站與廣州南站互通僅需15分鐘，串聯粵東粵西高鐵動脈，為粵港澳大灣區「一小時生活圈」建設注入強勁動能。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
模仿潮？ 民眾攀爬台北101 業者：未經許可屬違法行為
台北市 / 綜合報導 極限攀岩家艾力克斯，今(25)日上午完成世界壯舉，成功徒手攀登到台北101的最頂端，活動結束後許多人感到相當振奮，甚至試著模仿艾力克斯的攀爬的動作，不過大家可得注意，因為台北101提醒，沒有經過許可是違法行為；另外現場有其他民眾，捕捉到艾力克斯沾有碳酸鎂粉的手掌印，大家開玩笑說，這是新的打卡熱點嗎？ 雙手抓住窗框腳用力一蹬，停沒幾秒就忍不住跳下來，就連小小孩也來模仿蜘蛛人般的動作，極限攀岩家艾力克斯，25日上午成功徒手攀登台北101，大樓外牆成為民眾朝聖的景點，民眾說：「爬不上去啊，超光滑的，根本沒辦法推，你累積痠痛之後，你要有點踩得住，你才能休息，後面會變外傾，所以會更難。」 台北101工作人員說：「不要往上爬喔。」但可不是碰到窗框，就能成為第二個愛力克斯，工作人員不斷制止民眾攀爬的行為，就怕發生意外，也有大批人潮聚集在台北101的另一邊，還拿出手機不斷捕捉外牆的畫面，仔細看上方有清楚的腳印跟手掌印，因為這個位置是艾力克斯，挑戰徒手攀登台北101的起點，艾力克斯邁開步伐往上攀登，過程中他不斷使用碳酸媄粉來止滑，因此外牆上就出現明顯的印記，活動結束後大批人潮沒有散去，而是留下來拍攝這個珍貴的痕跡。有人就開玩笑說艾力克斯的手印，變成打卡熱點了嗎，即使後來現場拉起封鎖線禁止民眾進入，還是有人選擇遠遠拍攝，這回艾力克斯成功徒手攀登台北101，雖然掀起熱潮，但這危險動作民眾還是別隨意模仿。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德花91分鐘攻頂台北101 (圖)
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）（左）25日花了91分鐘攻頂台北101，他的妻子Sanni Honnold（右）也現身力挺。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
假土地公討紅包！沒拿到錢「賴店門口不走」…1原因不罰
生活中心／饒婉馨報導高雄鳳山街頭去年出現假扮土地公索取紅包的奇特現象，莊姓與楊姓男子因站在店門口「動也不動」長達半小時，導致商家壓力過大而報警處理。警方隨後依社會秩序維護法將兩人函送，但高雄地方法院簡易庭審理後認為，由於缺乏強索財物的直接證據，最終裁定不罰，可抗告。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
梓官知名園區遭撞！高雄休旅車駕駛「精神不濟」自撞圍牆釀3傷
高雄市梓官區信義路25日下午發生一起自撞事故，一名43歲劉姓男子駕駛馬自達休旅車行經該路段時，疑似因精神不濟、體力不支，車輛偏離車道失控，撞上「嘎逼&牛奶互動園區」圍牆，現場衝擊力道猛烈。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不敢看全程！Alex徒手征服101 妻子曝：登頂後立刻點珍奶暢飲
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導美國極限自由攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午徒手攀登台北101，僅耗費1小時31分，並於10時43分成功登頂。Alex的妻子桑妮（Sanni McCandless）在丈夫成功登頂後透露，第一時間就點了珍珠奶茶慶祝暢飲，也坦言儘管替他感到興奮，但是依舊很難看完全程。被問到攀登結束後第一件做的事情時，桑妮笑說，「我們其實剛剛點了珍珠奶茶」，並表示那是攀登結束後第一個浮現腦海的念頭。記者追問，兩人此行將在台灣停留的時間，對此，桑妮回應，兩人明天即將離開，已經在這待了約1週，而丈夫則比自己待得更久一點，「這段時間真的很棒，我們玩得非常開心」。談及觀看丈夫徒手攀登台北101的心情，桑妮不諱言「非常緊張」，她強調，儘管知道Alex的實力很強，也為他感到興奮，但真的很難看完全程，不過還是非常酷。記者問到，剛剛兩人似乎有一幕感性時刻，她則回應，現在真的心情非常激動與興奮（Psyched），但一切都進行得再好不過了，並向現場媒體致謝。霍諾德此次徒手攀登台北101的行動，透過全球直播畫面，除了讓大家看到台灣地標，也再次刷新外界對極限運動的想像，就連總統賴清德、前總統蔡英文都發文祝賀。原文出處：快新聞／不敢看全程！Alex徒手征服101 妻子曝：登頂後立刻點珍奶暢飲 更多民視新聞報導「東七七」3分球締造新紀錄！湖人克服末節雙位數落後逆轉勝獨行俠星宇「台中－神戶」航班傳「重落地」停機檢修 民航局證實了香港《簡樸房條例》3月1日生效 「劏房」問題恐難改善民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鏟子超人有功！清理42萬公噸淤泥、廢棄物
[NOWnews今日新聞]9月樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖堰塞複合型災害，全台各地「鏟子超人」趕赴花蓮光復鄉協助救災及環境清理。環境部邀請當時投入現場的熱心公益120個公私團體，在大眾無私精神下，總共...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 625則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 423則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言