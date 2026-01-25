霍諾德徒手登頂台北101 粉專：中華民國要讓自己變更耀眼

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午身穿招牌紅色T恤，在沒有繩索及安全防護裝備的情況下，歷時1小時31分後，成功完成徒手攀登台北101大樓壯舉。臉書粉專「政客爽」認為，中華民國就像霍諾德一樣，在世界的懸崖邊緣，以勇氣完成一場沒有退路的徒手攀登，「當世界試圖隱藏我們時，我們要讓自己變得更耀眼。」

霍諾德創下世界紀錄徒手攀登台北101成功。(圖/美聯社)

粉專「政客爽」今天貼文寫道，在極限運動的世界裡，霍諾德代表了一種極致的孤獨。當霍諾德在沒有任何繩索保護的情況下，獨自攀上數千英呎的高牆時，世界對霍諾德而言只剩下指尖與岩縫的摩擦。只要一次失誤，就是深淵。

粉專「政客爽」表示，霍諾德登頂101，那樣孤獨、驚險的絕處逢生，如同中華民國在過去數十年的國際歲月中，又何嘗不是在進行一場漫長且驚心動魄的「徒手攀登」？

霍諾德登頂台北101後自拍。(圖/ 翻攝自Netflix社群平台X)

粉專「政客爽」指出，佩服101董事長賈永婕的勇氣，願意促成此事，讓台北101能夠讓世界看見，賈永婕也透露，「將101戶外5根高聳旗桿上的旗子，全都換成中華民國的國旗」，賈永婕說「怎麼樣都可以拍得到，怎麼樣全世界都看得到」。

粉專「政客爽」表示，賈永婕在事後也感謝一個人叫「蔣萬安」，賈永婕透露到昨晚還在「煩」蔣市長。

粉專「政客爽」指出，這一個看似簡單的直播過程，其實約有30個公、私部門共同協力，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

粉專「政客爽」表示，文化局長蔡詩萍也提到，「蔣萬安市長第一時間就支持這構想，兩位副市長林奕華、張溫德協調相關局處全力支援配合，不停的在局處間以電話，以line在溝通。之間的忙碌，辛苦，外界很難理解，畢竟，這件事，既可以行銷台北市，亦同時不能出任何的差錯」。

粉專「政客爽」強調，這是眾人合作而促成的「行銷台北計劃」。粉專「政客爽」同時指出，這個風雨飄搖的國家，就像霍諾德徒手攀登101一樣，在無數人一次又一次的拚搏下，撐起世紀賭注的台積電，在不被看好的情況下走出這個世界。在光明到來之前，只有無盡的黑暗，我們能做的只有努力向前、不留遺憾。

